ET民調／郭台銘參選為整合在野？　超過5成民眾不買單　

▲侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月28日正式宣布參選2024總統，並稱參選是為了促進在野整合。但根據《ETtoday民調雲》最新調查，民眾對於「郭台銘參選是為了促成在野陣營整合」的看法，有超過半數（54.2%）表示不認同；此外，郭台銘必須達到中選會規定的29萬份連署門檻，才能參選總統。但根據調查，57.3%民眾表示不會幫郭連署，只有33.4%民眾表示會幫郭台銘連署。

郭台銘宣布連署參選2024年總統大選，且稱參選是為了促成在野陣營的整合。但根據調查，54.2%民眾並不認為郭宣布參選是為促成在野陣營整合（完全不同意31.0%、不太同意23.2%），但有29.5%民眾同意（非常同意11.8%、還算同意17.7%）；另有16.3%表示不知道/沒意見。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布總統大選相關議題民調。（圖／ETtoday民調雲，下同，點圖放大)

近一步交叉分析發現，同意「郭台銘參選是為了促成在野陣營整合」的民眾，以郭台銘支持者（73.2%）、政黨傾向為台灣民眾黨（36.1%）、泛藍（44.7%）、不支持任何政黨者（34.7%）比例較高；而不同意的民眾，則以賴清德支持者（62.7%）、侯友宜支持者（77.2%）、政黨傾向為民進黨（61.7%）、國民黨（65.0%）、泛綠（59.5%）族群比例較高。

此外，郭台銘參選的前提是連署必須達到中選會規定的29萬份連署門檻，才能取得2024總統參選資格。調查結果顯示，33.4%民眾表示會幫郭台銘連署（一定會16.3%、可能會17.1%）、57.3%民眾表示不會（一定不會39.4%、可能不會17.9%）；另有9.4%表示不知道/沒意見。

由交叉分析來看，會幫郭台銘連署的民眾，以郭台銘支持者（87.4%）、政黨傾向為泛綠（48.9%）、泛藍（40.4%）、不支持任何政黨者（36.2%）比例較高。

另外，根據本次調查結果，有63.6%民眾支持2024進行政黨輪替，改由其他政黨執政（非常支持51.7%、還算支持11.9%），27.9%民眾表示不支持（非常不支持17.7%、不太支持10.2%），另有8.4%表示不知道/沒意見。

進一步詢問支持2024政黨輪替的民眾，是否支持在野陣營在理念價值相近的前提下進行合作，以達成2024年政黨輪替？結果顯示，高達85.1%表示支持（非常支持61.0%、還算支持24.1%），僅有10.2%表示不支持（非常不支持4.6%、不太支持5.6%），另有4.7%表示不知道/沒意見。

在支持政黨輪替的民眾中，侯友宜、郭台銘和柯文哲的支持者對於在野陣營整合的支持度特別高。具體來說，94.1%的侯友宜支持者、89.1%的郭台銘支持者和89.3%的柯文哲支持者都贊成在野進行合作。