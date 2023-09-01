　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／郭台銘參選為整合在野？　超過5成民眾不買單　

侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月28日正式宣布參選2024總統，並稱參選是為了促進在野整合。但根據《ETtoday民調雲》最新調查，民眾對於「郭台銘參選是為了促成在野陣營整合」的看法，有超過半數（54.2%）表示不認同；此外，郭台銘必須達到中選會規定的29萬份連署門檻，才能參選總統。但根據調查，57.3%民眾表示不會幫郭連署，只有33.4%民眾表示會幫郭台銘連署。

郭台銘宣布連署參選2024年總統大選，且稱參選是為了促成在野陣營的整合。但根據調查，54.2%民眾並不認為郭宣布參選是為促成在野陣營整合（完全不同意31.0%、不太同意23.2%），但有29.5%民眾同意（非常同意11.8%、還算同意17.7%）；另有16.3%表示不知道/沒意見。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選「四腳督」最新民調。（圖／ETtoday民調雲)

▲▼《ETtoday新聞雲》公布總統大選相關議題民調。（圖／ETtoday民調雲，下同，點圖放大)

近一步交叉分析發現，同意「郭台銘參選是為了促成在野陣營整合」的民眾，以郭台銘支持者（73.2%）、政黨傾向為台灣民眾黨（36.1%）、泛藍（44.7%）、不支持任何政黨者（34.7%）比例較高；而不同意的民眾，則以賴清德支持者（62.7%）、侯友宜支持者（77.2%）、政黨傾向為民進黨（61.7%）、國民黨（65.0%）、泛綠（59.5%）族群比例較高。

此外，郭台銘參選的前提是連署必須達到中選會規定的29萬份連署門檻，才能取得2024總統參選資格。調查結果顯示，33.4%民眾表示會幫郭台銘連署（一定會16.3%、可能會17.1%）、57.3%民眾表示不會（一定不會39.4%、可能不會17.9%）；另有9.4%表示不知道/沒意見。

由交叉分析來看，會幫郭台銘連署的民眾，以郭台銘支持者（87.4%）、政黨傾向為泛綠（48.9%）、泛藍（40.4%）、不支持任何政黨者（36.2%）比例較高。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選「四腳督」最新民調。（圖／ETtoday民調雲)

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選「四腳督」最新民調。（圖／ETtoday民調雲)

另外，根據本次調查結果，有63.6%民眾支持2024進行政黨輪替，改由其他政黨執政（非常支持51.7%、還算支持11.9%），27.9%民眾表示不支持（非常不支持17.7%、不太支持10.2%），另有8.4%表示不知道/沒意見。

進一步詢問支持2024政黨輪替的民眾，是否支持在野陣營在理念價值相近的前提下進行合作，以達成2024年政黨輪替？結果顯示，高達85.1%表示支持（非常支持61.0%、還算支持24.1%），僅有10.2%表示不支持（非常不支持4.6%、不太支持5.6%），另有4.7%表示不知道/沒意見。

在支持政黨輪替的民眾中，侯友宜、郭台銘和柯文哲的支持者對於在野陣營整合的支持度特別高。具體來說，94.1%的侯友宜支持者、89.1%的郭台銘支持者和89.3%的柯文哲支持者都贊成在野進行合作。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選「四腳督」最新民調。（圖／ETtoday民調雲)

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選「四腳督」最新民調。（圖／ETtoday民調雲)

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選「四腳督」最新民調。（圖／ETtoday民調雲)

ET快訊
獨／高雄小牛被開槍真相逆轉！角頭連發5限動引爆
快訊／板橋中山路墜樓　女11F墜下當場死亡
全台首間！　寶可夢中心來了
獨／準新娘被撞險成植物人　移工1句「賠5萬」擺爛
26歲美女主播畫面曝！　盧秀燕：我自己都不敢看
快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
是否停班課　北北基桃今晚10點前宣布
最快17：30海警！周日上午登陸　終結4年魔咒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

9／1記者節！盧秀燕回鍋當主播「合體青春版自己」　網喊：狂按重播

ET民調／蔣萬安出訪上海雙城　近7成民眾認兩岸應多交流

ET民調／郭台銘參選為整合在野？　超過5成民眾不買單　

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

資本額50萬蛋行竟獲上億補助　鄭文燦：過程應可攤在陽光下

海葵颱風挾年度大潮而來　北市開始撤離河濱設施：堤外隨時會封閉

太魯閣車廂竟又見頭蓋骨！　鄭文燦要交通部調查：不應該出現的狀況

海葵颱風來襲！新北高灘地停車場晚上7點只出不進　水門明10點關閉

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

阿兵哥男友夢中突喊口令　她陪聊反被嗆「去旁邊哭」

朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

9／1記者節！盧秀燕回鍋當主播「合體青春版自己」　網喊：狂按重播

ET民調／蔣萬安出訪上海雙城　近7成民眾認兩岸應多交流

ET民調／郭台銘參選為整合在野？　超過5成民眾不買單　

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

資本額50萬蛋行竟獲上億補助　鄭文燦：過程應可攤在陽光下

海葵颱風挾年度大潮而來　北市開始撤離河濱設施：堤外隨時會封閉

太魯閣車廂竟又見頭蓋骨！　鄭文燦要交通部調查：不應該出現的狀況

海葵颱風來襲！新北高灘地停車場晚上7點只出不進　水門明10點關閉

毛爸媽補貨趁現在！東森購物網推寵物商品展　8大品牌貓砂、尿布下殺優惠

韓瑜轉戰主播台！　吐出道22年犧牲內幕：多少受到傷害

年度大潮！彰化塭仔港慘變游泳池　攤販無奈搬板凳「水中聊天」

身分證拿來！　「這天生日」爽吃94元麻辣鍋只有3天

Vernon帥臉加持、Nigo驚喜客串！KENZO在大阪和京都取景打造實用衣櫥

「小客車→遛牛車」！他載著公牛在高速公路上行駛　警察攔住開單

核處理水排放1周後　福島最新化驗結果曝：9處海水氚含量低於標準

肯德基買1送1加碼延長！平日、周末再祭限時「香雞總動員」下殺

快訊／板橋墜樓意外！女子11F墜下當場死亡　警拉封鎖線釐清中

出社會父母仍天天送上下班！　網羨慕：好幸福

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

新任總統配新式防彈座車 國安局明年動支2700萬元採購

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

記者節盧秀燕再當主播　合體「青春版自己」

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」　郭台銘出招解救少子化

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

賴清德躺著選？　沈富雄：滾到床下就沒救

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

更多熱門

相關新聞

侯友宜巴氏量表政見 行政院跟進

侯友宜巴氏量表政見 行政院跟進

判斷一個在野黨候選人提的政策好不好，很簡單，看執政黨有無反應就知道。侯友宜提出修正巴氏量表政策才沒多久，行政院長陳建仁馬上就有動作，指示衛福部、勞動部研議多元認定方式。

兩岸言論遭綠轟「販賣恐懼」　侯友宜嗆：難道沒聽到人民的不安？

兩岸言論遭綠轟「販賣恐懼」　侯友宜嗆：難道沒聽到人民的不安？

郭台銘稱蔡英文老處女惹議　侯友宜：盼婦幼受到完整照顧

郭台銘稱蔡英文老處女惹議　侯友宜：盼婦幼受到完整照顧

被點擔任郭董副手　盛治仁：純屬虛構

被點擔任郭董副手　盛治仁：純屬虛構

被傳是郭台銘副手人選　高金素梅3點澄清：真的沒有這件事

被傳是郭台銘副手人選　高金素梅3點澄清：真的沒有這件事

關鍵字：

柯文哲柯P郭台銘侯友宜賴清德

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面