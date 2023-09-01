強烈颱風蘇拉來襲　香港一切活動暫停

▲香港超市被搶購一空。（圖／路透）

文／中央社

強烈颱風蘇拉（Saola）逼近香港，天文台於今天凌晨懸掛八號颱風訊號，所有學校停課、股市暫停交易、主要交通工具大都停運、市民不用上班，整個城市的一切活動暫時停止。

但截至今早10時，香港市面平靜，風力不強，只有微雨。

天文台指出，上午9時左右，「蘇拉」在香港東南偏東220公里處集結，其眼壁完整，環流緊密；中國大陸廣東東部沿岸風勢持續增強，汕尾一帶已經出現颶風。

隨著「蘇拉」繼續靠近本港，天文台預料，今天稍後，香港天氣將急速轉壞，屆時天文台將視乎風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高的九號及十號颱風訊號。

天文台表示，按目前預測路徑，「蘇拉」將在今晚至明早相當接近香港，在香港以南100公里處掠過。

這次港府罕見對「蘇拉」高度戒備，行政長官李家超昨天形容這是個超級颱風，呼籲市民做好防颱措施，並指示政府相關部門作好因應。

政務司司長陳國基昨天聯合各部門主管召開記者會，說明預防「蘇拉」的各項工作。

天文台台長陳栢緯在記者會上說，「蘇拉」將於今晚或明早掠過香港，屆時將達到強颱或超強颱級別，情況與2018年的「山竹」相若，海水上升，低窪地區可能嚴重淹水。

當年「山竹」來襲，對香港造成很大破壞，期間海水上升，沿岸出現淹水，而暴風更導致不少大樓搖晃，許多高層住戶的玻璃幕牆破碎，狂風暴雨直吹屋內，嚇壞港人。

但陳栢緯補充說，如果「蘇拉」今晚率先在廣東汕尾一帶登陸，再從香港北面掠過，對香港的破壞力就會大幅減少。