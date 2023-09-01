海葵、蘇拉夾擊台灣！5縣市炸大雨　鄭明典：2環流會逐漸接近

▲海葵、蘇拉颱風外圍環流對台灣帶來大雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到颱風外圍環流影響，氣象局針對全台5縣市發佈大雨特報。氣象局前局長鄭明典發文透露，海葵和蘇拉同處於季風槽內，預估這兩個颱風還流會逐漸接近。

海葵颱風目前中心位置在在北緯 21.9 度，東經 130.3 度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，預計今天午後將會增強到中度颱風。

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蘇拉中心位置在北緯 21.6 度，東經 116.8 度，以每小時10公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺。

▲5縣市發佈大雨特報。

氣象局前局長鄭明典31日發文指出，海葵颱風近中心對流增強中，它所處的海溫(熱含)略低，所以增強的條件不及蘇拉颱風。不過由於海葵和蘇拉同處於季風槽內，而這個季風槽已在發展晚期，所以這兩個颱風的環流會逐漸接近，值得觀察！

受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市及宜蘭縣已有豪雨發生，今(1)日基隆北海岸、宜蘭地區、金門及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。