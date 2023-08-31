強颱蘇拉接近香港　特首罕見提醒警戒

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

文／中央社

強颱「蘇拉」（Saola）正逐步逼近香港，天文台已懸掛了1號警戒訊號；行政長官李家超今天罕見提醒市民做好防颱措施，並已要求政府部門做好部署，以應對可能出現的最壞情況。

李家超在手機社群平台留言說，「蘇拉」逐漸逼近香港，他已要求各政府部門做好全面部署及準備，以應對蘇拉可能帶來的威脅。

他說，有20多個政府部門參與相關部署工作，並由政務司司長負責統籌，保安局局長從中協調；他提醒各部門要有高危意識，做好部署，以應對可能出現的最壞情況。

他同時提醒市民留意政府發布的颱風資訊，配合政府部門的工作，做好防颱措施。

隨著「蘇拉」接近香港，天文台昨天已發出1號颱風戒備訊號，並預告今天下午可能會改發3號強風訊號。

天文台表示，按照「蘇拉」現時的路徑，它明天至後天相當接近中國大陸珠江口一帶，期間香港天氣將會轉壞，有狂風驟雨。

天文台表示，將會視乎「蘇拉」的強度及風力的變化等，明天考慮改發更高熱帶氣旋警告訊號。

香港天文台懸掛的颱風訊號由低至高劃分為1號、3號、8號、9號和10號；一旦發出8號訊號，所有學校停課、交通工具基本停止運作、員工不用上班、股市停止交易，只有部分政府部門會繼續提供服務。

近幾年來，對香港造成較嚴重破壞的颱風有2017年的「天鴿」和2018年的「山竹」，它們都是超強颱風，而這次吹襲香港的「蘇拉」也被視為超強颱風。