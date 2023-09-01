陸官媒：華為最新5G手機　證明美國極限打壓失敗

▲華為新款手機。（圖／翻攝自華為官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

在美國商務部部長雷蒙多訪華期間，華為重新推出5G手機Mate 60 Pro，大陸官媒《環球時報》發表評論文章稱，華為手機在3年的被迫沉寂後「重出江湖」，就足以證明美國的極限打壓已經失敗，這也是美國對華科技戰的一個縮影，折射出全過程，並預示著最終結果。

▲華為Mate 60 Pro推出衛星電話功能。（圖／翻攝自華為官網）

《環球時報》近日發表題為《雷蒙多該如何準確理解華為預售新機》的評論文章。內文先是指出，華為作為被美國「卡脖子」最厲害的中國科技公司，在經歷了一段時間的艱難低谷之後，能否解決沒有可搭載5G技術的晶片這一痛點問題，被廣泛看作在這個美方打壓遏制最殘酷、最激烈的領域，中國科技企業承壓能力的重要標志。

文章寫道，盡管華為方面十分低調，並未公布Mate 60 Pro的詳細技術參數，但中國社會對「麒麟歸來」的興奮和高度關注，凸顯出對中國科技自主研發的強烈期待和信心。

▲大陸商務部長王文濤8月28日在北京與到訪的美國商務部長雷蒙多舉行會談。（圖／大陸商務部網站）

文章還指出一個「巧合」，即發布時間恰巧踩在了雷蒙多訪華期間，「在美國打壓之下昂起頭來」的聲音應當被雷蒙多以及更多美國人聽到，並對華盛頓形成觸動。

文章指出，中國企業必然會突破封鎖向前走，這是中國整體實力發展以及與世界利益緊密交融的結果；在這個全球化時代，將中國企業踢出產業鏈的想法，只會因其違背規律而遭遇越來越大的阻力。

文章強調，華為手機在3年的被迫沉寂後「重出江湖」，就足以證明美國的極限打壓已經失敗；這也是美國對華科技戰的一個縮影，折射出全過程，並預示著最終結果。

文章最後寫道，中國人如今已經不寄望於美方能作出大的調整，但如果美方停止或一定程度上緩解對華極限遏壓、惡性競爭，「我們當然是歡迎的」；如果不去人為破壞自然發展出來的全球化分工，中美都能更好地發揮各自的比較優勢，創造出更多可以改變世界的美好事物。