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社會 社會焦點 保障人權

大同經營權大戰「剔除28股東投票權」　林郭文艷挨告結果曝

▲大同,林郭文艷。（圖／記者陳心怡攝）

▲林郭文艷被控擅自剔除股東投票權涉嫌特別背信罪，獲檢察官處分不起訴。（資料照／記者陳心怡攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司3年前爆發經營權大戰，時任董事長的林郭文艷，以禁止陸資參與等理由，在股東常會上剔除28戶、總持股過半股東的表決與選舉權，成功守住董事長寶座，結果大同股價暴跌，市值蒸發49億，因此被控涉嫌《證交法》特別背信罪。台北地檢署調查後，認為林郭是依律師意見做出決定，1日以無犯意等理由將全案處分不起訴。

林郭文艷遭股東告發，在2020年6月30日大同公司召開股東常會之際，利用擔任會議主席的機會，要司儀宣布，以禁止陸資及未向主管機關登記併購目的等理由，宣布排除市場派賣羅得投資、競殿投資等6個公司，及13位自然人股東、9個證券公司專戶的表決及選舉權，遭排除的共計28戶股東，共持有大同公司53.32%股權。

小股東蔡玉真與台灣剩高公司告發指控，林郭文艷擅自剔除多數股東的權利，導致大同公司股價在隔天暴跌，市值減少49億元，且事後其他股東另外召集股東會，重新改選董事，等於大同公司又多花了1742萬餘元的費用開會，造成大同損失。

▲▼ 蔡玉真告大同林郭文艷 。（圖／記者劉昌松攝）

▲本案是由媒體人蔡玉真以小股東身分提出告發 。（資料照／記者劉昌松攝）

林郭文艷辯稱，大同公司經營權爭執持續好幾年，金管會對陸資購入大同股權已開罰3次，而羅德公司、競殿公司、三雅公司的負責人王光祥，過去就多次表明要取得大同經營權，但依據《企業併購法》，若購買股權超過10%，取得經營權門檻，要向主管機關申報勾選「為併購而取得(股份)」。

檢察官認為，當時林郭向律師諮詢，發現羅德等3家公司都沒有據實填寫取得股份的目的，因此根據律師意見，決定排除這28戶股東的表決和投票權，難認主觀上有背信犯意，且林郭無法預期大同公司股價會因此驟跌，或是得重新召開股東會，事實上這樣的結果也對林郭本人沒有好處，因此處分全案不起訴。

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