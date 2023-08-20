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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄凱旋跳蚤市場爆2派搶經營權　攤商嘆：夾在中間變肉餅

▲高雄凱旋跳蚤市場發生大房東跟二房東的經營權糾紛，攤商變成肉餅 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄凱旋跳蚤市場發生大房東跟二房東的經營權糾紛，攤商變成肉餅 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》17日報導高雄凱旋跳蚤市場有兩派人馬因為廁所上鎖問題，引發激烈口角，最後還驚動員警到場守望避免衝突情況擴大，有攤商投訴，這起糾紛是有原因的，因為是場地「大房東」跟「二房東」之間有經營權之爭，甚至還鬧到法院，而攤商夾在中間成肉餅，真的是無辜又可憐。

根據攤商A女投訴，整起糾紛是起因於凱旋跳蚤市場的是由一家元凱資產管理公司經營，是大房東，而另外一個是原本跳蚤市場在收租、實際管理攤商的二房東許姓男子，雙方先有財務糾紛；A女表示，許先生收回來的租金跟交回給元凱資產管理公司之間的帳務有落差，雙方告上法院，而在這個月的13日，元凱資產管理公司就發出了停業公告。

▲高雄凱旋跳蚤市場發生大房東跟二房東的經營權糾紛，攤商變成肉餅 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大房東跟二房東在廁所互貼公告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄凱旋跳蚤市場發生大房東跟二房東的經營權糾紛，攤商變成肉餅 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄凱旋跳蚤市場發生大房東跟二房東的經營權糾紛，攤商變成肉餅 。（圖／記者吳奕靖攝）

A女表示，這兩方面的衝突，對於攤商經營來說影響真的很大，因為自己一家四口就靠擺攤維生，而且一個月做8天，租金就要1萬2千元，現在沒辦法好好擺攤，真的很困擾，「因為客人都不太敢來，有一些爭執在造成說斷電，還是什麼的，攤商有繳錢給管理者，可是卻沒有營業，就造成了攤商損失，然後收了錢，他們也沒有辦法解決事情，晚一點繳錢的，他還跟人家催帳說還要對人家罰金，這樣也不太合理。」

A女無奈的說，「真的很無辜，我們就是夾在中間的肉餅，因為你們起爭執就變成了說互控攤商為對方的間諜，就有這些問題，就說我們幫誰、背叛，但是他們今天兩個會起爭執，都是二房東跟人家有金錢糾紛，租金不夠給人家，才造成兩方衝突，才會讓元凱資產管理公司來查帳，一查就我的天啊！糾紛就從這裡開始，但這跟我們有什麼關係？」攤商們都希望糾紛能夠快點落幕，讓他們好好擺攤賺錢。

▲高雄凱旋跳蚤市場發生大房東跟二房東的經營權糾紛，攤商變成肉餅 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄凱旋跳蚤市場入口處，元凱資產管理公司貼出公告 。（圖／記者吳奕靖攝）

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