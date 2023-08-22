掏空1.55億「拿來繳房貸還債」害公司下櫃　圓方創新董座夫妻起訴

▲圓方創新董事長徐翊銘(左)涉嫌掏空公司1.55億元，一度遭檢察官聲押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

已下櫃的圓方創新公司董事長徐翊銘，涉嫌在2014年間，以不實單據向公司請領土地開發款項，然後以層層轉帳方式，流入自己口袋繳房貸或還債，造成公司損失1.55億元，又製作不實財報誤導投資人，台北地檢署22日依《證交法》非常規交易、特別背信等罪起訴徐翊銘和李姵儀夫妻，並請法院宣告沒收全部不法所得。

起訴指出，圓方公司前身是上櫃公司普揚聯合科技，以生產銷售濾光片為主要營收，2008年初，因市場景氣不佳，幾乎沒有盈收，經營不動產開發的徐翊銘見機不可失，入股普揚公司取得經營權後，從2009年開始擔任負責人，並改名為園方，準備開發新竹縣竹東鎮約50公頃土地，作為5星級渡假中心「神去村」。

原本圓方找來國際酒店集團GHM合作開發，但是因為在台的兩大股東圓方創新和元裾，對於增資、減資以及土地登記設定等開發案方向意見不同，甚至還撕破臉鬧上法院，圓方創新徐翊銘等董監事，也被依背信罪起訴，最後二審無罪確定。

▲徐翊銘妻子李姵儀(中)也被列為掏空公司的共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

不過檢調另外獲報，早在神去村股東互控之前，徐翊銘就涉嫌以不實的請款單據，在明知道竹東鎮土地尚未取得建築執照，不符合開發契約的付款條件的時候，不實單據向公司申請提前支領開發案土地款項。

檢調查出，徐翊銘和妻子李姵儀，用不實名義請得款項，透過親友帳戶層層轉匯後，不是用來幫忙償還過去積欠債務，就是用來繳納房貸，但園方公司仍在徐翊銘等人主導下，製作不實財報，誤導投資人，最後圓方公司在2017年下櫃。

檢察官調查後，認為徐翊銘、李姵儀夫妻共同犯下《證交法》非常規交易、特別背信、侵占公司資產等多項罪名，徐翊銘另涉犯財報不實等罪，全案在偵辦期間，專案小組已經向法院聲請查扣徐翊銘名下4筆土地，請求法院宣判時同步宣告沒收或追徵夫妻倆不法所得1.55億元。