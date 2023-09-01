質氣高端死亡率高於BNT的2.88倍　前立委被控造謠誹謗獲不起訴

▲高端公司不滿被指施打疫苗死亡率較高，造成公司信用受損，也影響股價。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前立委陳宜民去年發布新聞稿，質疑「接種高端的疑似因疫苗死亡率，高於BNT疫苗的2.88倍」，高端不滿新聞稿散布不實資訊，損害公司信用、影響公司上櫃股票交易價格，控告陳宜民涉嫌違反《傳染病防治法》散播不實訊息、《刑法》加重誹謗等罪，台北地檢署調查後，以陳宜民事先已有合理查證等理由，1日處分不起訴。

陳宜民2022年10月20日在國政基金會辦公室發布新聞稿，內容除引據CDC(衛生福利部疾病管制署)資料，認為疑因高端疫苗的死亡率較高外，也直指「高端疫苗始終無法獲得美國及日本認證，充分說明高端安全性、有效性仍被國際社會普遍懷疑」，新聞稿隨即被媒體刊載使用。

高端認為內容與事實不符，因而提告，陳宜民解釋發布新聞稿的目的，是呼籲政府盡速公布高端疫苗的防護力資料，並希望政府在當時追加第三劑疫苗時，能 打次世代雙價疫苗，以免防疫破口，危及國人安全。

▲前立委陳宜民挨告散布有關新冠疫苗的不實謠言誹謗等罪獲檢察官處分不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

檢察官調查，有關施打疫苗死亡數據的部分，的確是來自於CDC的統計，且先由媒體人汪葛雷在媒體引用並加以計算，雖然相關死亡人數，還不能代表真的是因接種特定疫苗有關，但這份Covid-19疫苗接種後不良事件通報資料，以大數據的角度來進行分析，並非全無參考價值，且陳宜民新聞稿使用字眼是「疑似因疫苗死亡率」，並未直接認定死亡結果與疫苗有關。

此外，高端當年獲得緊急授權方式核准製造疫苗，的確有被要求必須在2022年10月底前完成補件，否則廢止緊急授權，最後高端是在當年11月3日才獲得專家會議決議高端疫苗符合保護效益，陳宜民在此之前呼籲政府公布高端防護力並無誹謗惡意。

再加上高端疫苗迄今沒有獲得美國及日本認證，陳宜民認為國際社會普遍懷疑高端的安全性、有效性，並未逾合理評論的範疇，而《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》已經屆滿、廢止相關刑罰，又無證據顯示陳宜民發布的新聞稿背離事實、憑空杜撰，因此也不構成誹謗或違反《證交法》散布流言或不實資料等罪。