「侯柯郭直接連繫」！　郭台銘：最近3個人會約好碰面

記者蘇晏男／台北報導

已宣布參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘兒子郭守正是否曾在與國民黨副主席連勝文聯繫時說「侯下郭上」，引起政壇關注。郭台銘今（1日）受訪時，並未證實此事，而是說如果「侯郭柯」間經過很多幕僚放話、間接聯繫，都造成很多不必要的誤解。郭也說，非常感謝總統參選人侯友宜曾直接跟他聯繫，彼此也有直接接觸，「我想，我們三個人（指侯柯郭），一定會在最近找個時間，約好」。

▲總統參選人郭台銘1日到南港中研院福德宮參拜，並進行廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘1日上午到南港中研院福德宮參拜並接受媒體聯訪。媒體詢問郭守正跟連勝文聯繫，到底有沒有講「侯下郭上」？郭回應，主流民意大聯盟堅持的重點是「侯柯郭」直接對談、直接連絡，如果經過很多幕僚放話、間接聯繫，都造成很多不必要的誤解。

郭台銘說，他非常感謝侯友宜有直接跟他聯繫，彼此也有直接接觸。直接的管道是最好，透過其他人講一大推，會造成困擾、外面一團亂、各說各話，這都是中間不必要的人、不必要的聯繫、不必要的發言所造成，「我想，我們三個人，一定會在最近找個時間，約好」。

接著，郭台銘提及，那天他在計程車工會的餐會上碰到民眾黨總統參選人柯文哲，本來以為柯會坐下來一起吃飯，兩人就可以約一個時機，「但大家看到了」。郭說，這些事情一點都不撲朔迷離，重點是要聽聽老百姓的聲音，2300萬民意大於一切，就是大我。

媒體追問郭台銘，是否是8月26日跟侯友宜見面？有無請侯去家裡？郭表示，這些事情他不在這邊回答，他要回答比較宏觀、對國家政策有關的，這些東西適當時機再回答，今天回答政策性問題。