「我是主流民意大聯盟發言人」　黃士修曝郭台銘交付任務

▲鴻海創辦人郭台銘將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統，並稱參選是為了促進在野合作，媒體人張禹宣在政論節目中提出三點批評，而主流民意大聯盟發言人黃士修1日則指出，他接受郭台銘委託，擔任主流民意大聯盟發言人，而非單純的競辦發言人，因為郭交付給他的任務，是整合一組最強隊伍；他也強調，郭台銘至今仍相信國民黨朱立倫提出的「黨內、泛藍、非綠」三階段整合，以及下架民進黨的目標。

對於張禹宣在政論節目中稱，「郭台銘已經被藍白兩黨給完全切割掉，窮途末路了」，黃士修表示，郭台銘本來就不是國民黨或民眾黨的黨員，「郭柯侯」三方各自是獨立的主體，他們參選是積極尋求與藍白兩黨合作，整合最強隊伍。他質疑，若依照張禹宣的想法，難道要說「侯友宜被民眾黨切割」、「柯文哲被國民黨切割」嗎？直言「這邏輯不通」，但他也認同張禹宣說，若在野不整合，包括郭柯侯在內的所有台灣人，都窮途末路。

另對張禹宣說「若有地方派系幫忙，怎會找公關公司處理連署？郭台銘已經沒有動能」，黃士修批評，張禹宣曾當過國民黨立委顏寬恒發言人，但僅僅是純發言人角色，不熟悉選舉事務。他說，台中顏家在地方服務絕對有口皆碑，但顏寬恒在選立委時，一樣會找公關公司租借場地、動員人力、投放廣告、經營社群。

黃士修透露，除了發言人，他同時擔任的重要職位，是郭台銘的總統連署總顧問。他指出，張禹宣上節目的當天早上，他正好在開廠商提報會議，布置全國連署站點，強力壓五天內就位，十天後啟動，「連署當然是選舉活動的一部分，也是我們動能的一部分。」

至於張禹宣說「只要柯文哲、侯友宜願意談，連署就不送件，很好笑」，黃士修反駁，他知道張禹宣一直是反對整合派，主張「藍白合是國民黨自掘墳墓」，並與朱立倫徹底對立，但他呼籲，「請放下這種敵我意識吧！時至今日，郭董仍然相信朱立倫說過的，黨內、泛藍、非綠三階段整合，下架民進黨的目標。」

「我接受郭台銘先生的委託，擔任主流民意大聯盟發言人，而不是單純的郭競辦發言人，因為郭先生交付給我的任務，是整合一組最強隊伍，同時他也特別叮嚀我，要以大局為考量而行動，不是專屬於他個人的發言人。」黃士修強調，主流民意大聯盟是大家的朋友，共同敵人是民進黨，受人之託，忠人之事，他將會掃除一切整合的障礙。