「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」　郭台銘出奇招解救少子化

▲總統參選人郭台銘1日到南港中研院福德宮參拜並進行廟口開講。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

宣布參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘今（1日）面對台灣少子化問題，拋出一個構想，就是未來人民若生一個小孩，就能多養一隻寵物，無論是貓或狗，若生兩個孩子，「我給你養一對」。郭說，台灣到了2300年，人口自然凋零到0，所以人口是非常重要的問題。

郭台銘上午到南港中研院福德宮參拜並進行廟口開講，期間有民眾反映民進黨政府解決台灣少子化所提的政策並未創造雙贏，而是打壓幼教、保姆團體，未解決真正問題。

郭台銘說，歐美少子化確實很普遍，我國要有政策導引，國家要有獎勵政策，例如鴻海員工生一個小孩可月領1.5萬元，「他們就敢生」，而日前到新竹的一個保護動物協會，對方說《動保法》也有福利，「就是動物也有動物的權利，怎樣保護動物有很好的生存權」。

郭台銘指出，他跟該動物協會的人員說，生一個孩子，「我讓你多養一隻寵物」，無論是貓或狗；生兩個孩子，「我給你養一對」；台灣到了2300年，人口自然凋零到0，所以人口是非常重要的問題。

郭台銘說，如果人都沒有了，這些貓狗會更可憐，所以他希望把這兩政策結合再一起；他不是神明，但曉得把一些想法結合起來。