80歲拐杖翁超商結帳「2瓶奶」　12年威士忌直接摸走...畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中正區一家超商，在8月初在盤點時發現酒類商品有短缺，調閱監視器發現當天凌晨1時許，1名80歲的男子拄枴杖進入購買食品，但卻將酒品放進口袋偷走，警方追查時，男子又在事隔4天後上門，眼尖的店員發現後立刻通知警員，警員到場後將男子帶回。

警方調查，80歲的李姓男子，在8月初拄枴杖前往北市中正區一家超商，再拿取少量食品後，突然走到酒架旁，趁機將495元的12年蘇格蘭威士忌放進口袋，結帳時僅支付木瓜牛奶、小瓶古早味豆奶合計約50元，陳姓店長在當天盤點時，發現酒品短缺，立刻調閱監視器查看。



▲80歲男子拄枴杖上超商購物，趁機偷495元威士忌，4天後再度上門被店員認出。（圖／記者邱中岳翻攝）

店長發現李姓男子涉嫌重大，立刻跑到中正二分局思源路派出所報案，警方透過外觀特徵、服飾樣貌逐一清查對象，持續清查時，李姓男子又再度前往全家超商，一進店門就被眼尖店員認出，店員立刻通知警員到場處理，警方也將李帶回派出所。

李姓男子雖然配合回到派出所，但矢口否認偷酒，但是監視器錄下李姓男子犯行，警方偵訊後也依照竊盜罪嫌將李移送法辦。



▲80歲的李姓男子在超商購物，竟然直接趁機偷走蘇格蘭12年威士忌。（圖／記者邱中岳翻攝）

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