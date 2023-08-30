北捷西門站行動KTV撿到皮夾　貪心男被抓包！擠牙膏式吐錢

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊接獲報案，1名女子在捷運西門站內的電話亭KTV唱歌時，離開時不慎將皮夾放在桌上忘了拿走，後來1名好心男將皮歸還，但裡面1.2萬多元現金卻不翼而飛，女子追問「好心男」金錢下落，男子坦承拿取現金，但在女子「三度」詢問之下才將金額如數交付。

警方調查，25日下午5時許，1名30歲董姓女子和朋友在捷運西門站行動電話亭KTV內歡唱，離開時不慎將皮夾放置桌上忘記帶走，搭手扶梯離開時想到立刻通知捷運警察，也轉身返回行動電話亭KTV尋找，當時34歲潘姓男子主動將皮夾歸還。

▲歡唱行動KTV忘了拿皮夾，女子返回尋找遇到「好心人歸還」，但裡面財物全不見。（圖／記者邱中岳翻攝）

董姓女子清點財物發現裡面金錢全部消失不見，立刻詢問潘男，潘坦承有拿取裡面財物，第一次先交付1萬1千元，但女子發現數目不對繼續追問，潘男又交付1千元，女子發現還是短少，潘才悻然的掏出79元零錢，董女確認財物正確，追問途中捷運警方也到場處理。

經過調閱監視器發現，董女皮夾掉落於行動電話亭KTV不久後，潘男隨後進入行動電話亭KTV，看見桌上遺落一只皮夾，四處張望確認四下無人，遂把該皮夾撿起並翻找，發現裡面有現金1.2萬元鈔票以及79元零錢，一時起貪念將現金取出占為己有。

▲歡唱行動KTV忘了拿皮夾「好心人歸還」，財物不見3度詢問才全數吐出。（圖／記者邱中岳翻攝）

經警方調閱影像後，確認潘男涉嫌竊取李女財物，釐清後將潘依照竊盜罪嫌解送相關單位歸案；警方也呼籲，隨身物品應保持在視線範圍之內並隨時留意，以防止物品遺失，民眾拾獲他人財物，務必就近送交警察機關公告招領。