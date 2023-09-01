會計師投筆佩槍績效卓著　南警黃偉倫錄取特種考試警察人員三等考試

▲台南市第二分局博愛派出所警員黃偉倫，參加2023年特種考試警察人員三等考試，錄取交通警察人員交通組，金榜題名，實屬難能可貴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第二分局博愛派出所警員黃偉倫，平日勤務繁忙仍不忘努力讀書且自我充實，參加2023年特種考試警察人員三等考試，錄取交通警察人員交通組，金榜題名，實屬難能可貴。

32歲警員黃偉倫，國立彰化師範大學會計學系畢業，雖考有專業會計師證照，但嚮往打擊犯罪之英勇形象，乃毅然於2019年參加公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試，2021年1月分發到台南市警二分局博愛派出所服務迄今，在超級繁忙之中西區第二分局已服務2年餘之時間。

黃偉倫任職期間查獲數10件毒品、酒駕案件，2023年7月1日還勇破民宿5人毒品轟趴案，查獲毒品95包，重466克之卓著案件，另為民服務的事蹟也深受民眾肯定，從警歷練豐富，平時戮力從公之餘熱愛讀書，終於皇天不負苦心人，2022年僅差1分錄取，而2023年終於順利錄取2023年特種考試警察人員三等考試交通警察人員交通組。

第二分局分局長朱信憲表示，黃偉倫平日在工作崗位上盡心盡力、克盡職守，勤餘時間仍不忘奮發向上、精進自身能力，最終通過考試，更上一層樓，此舉實屬不易，也期勉後續至警大訓練結業後，發揮生涯所學，繼續為警政工作奉獻心力。