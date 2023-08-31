別賄選！北市里長病逝9月補選　士檢召開選前查察會議

▲士林地檢署為內湖區麗山里里長補選，前往內湖警分局召開補選查察聯繫會議。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

賄選千萬母湯！北市內湖區麗山里里長下月16日將舉行第14屆里長補選，士林地檢署顏迺偉檢察長也指示召開補選查察聯繫會議，並由選舉查察業務陳彥章主任及擁豐富查賄經驗蔡景聖檢察官，前往內湖分局召集分局長、調查局等檢警調同仁，期許大家同心協助，強化查察工作，及時遏阻不法。

北市內湖區麗山里里長許明全日前病逝，下月16日將進行補選，士檢為此派專責選舉查察業務陳彥章主任檢察官（身兼明年查察賄選及暴力執行小組執行秘書）且率同有豐富查賄經驗的檢察官蔡景聖，前往內湖警分局，召集涂國卿分局長、北市調查處中山站港湖組蘇文杰組長等檢警調同仁，共同召開補選選前查察聯繫會議，且由偵查隊長、西湖派出所所長分別就目前補選選情概況、情資分析及查賄制暴等作為提出說明及討論。

陳主任檢察官於會中也轉達顏檢察長提示，本次補選屬於社區型選舉，選舉人及被選舉人均為相互熟稔的左鄰右舍，可預期因選區型態封閉，往來隱密性高，如何有效查察賄選，將考驗執法同仁的決心，期許大家同心協力，強化查察工作，對於可疑或具體賄選情資，或是暴力介選的蛛絲馬跡，務必迅速回應，積極蒐證，以及時遏阻不法。

此外，顏檢察長也表示，反賄宣導要向下紮根，特別要讓國家未來主人翁清楚知道賄選的害處，藉以影響父母、長輩一起反賄選，特別與「國語日報社」合作，刊登由人氣漫畫家Joker 企劃編繪的反賄宣傳漫畫「千萬母湯」，搭配有獎徵答，讓小朋友從作答中學習，甚至讓「反賄選」成為開學後同學之間、親子互動的熱門話題。

漫畫刊出後，也將漫畫製成看板於轄區內各社區、學校、機關(構)或人潮據點展出，參觀民眾透過掃描看板上Qrcode，直接連結士檢網站「反賄選專區」參加有獎徵答，建立反賄共識，共同打造乾淨好選風，有獎徵答即日起至12月15日止，獎品豐富，有最熱門的switch遊戲主機及價值新台幣500元全聯禮券，歡迎民眾以具體行動支持士檢查察賄選作為。