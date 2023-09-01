特濃拿鐵、仙女紅茶都有！　超商限時4天「6大品項買1送1」

▲超商6大品項買1送1限定4天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商即日起連4天於全門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，包括大杯特濃拿鐵、仙女紅茶等，還有氣泡水、蘇打雪糕通通一次滿足，且不限購買數量，趕緊衝囤一波。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至9月4日限時4天於全門市祭出「6大品項買1送1」，包括「Let’s Café大杯特濃拿鐵（冰熱不限）」、「大杯私品茶仙女紅茶（冰熱不限）」、「Cheers檸檬氣泡水」、「黑松沙士PLUS強碳酸」、「百吉蘇打大雪糕」及「農心超進化辛碗麵」等通通可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「Cheers檸檬氣泡水」、「黑松沙士PLUS強碳酸」、「百吉蘇打大雪糕」及「農心超進化辛碗麵」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲7-11至9月7日前有一系列咖啡飲品優惠。

另，7-11即日起至9月7日也於OPEN POINT行動隨時取推出每日限量「精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光買2送2」以及「中杯精品冰燕麥拿鐵／冰生椰厚拿鐵2杯120元」限定優惠，限線上支付購買、每人限購4組，兌換期限至9月30止日；門市至9月16日前每周四、五、六限定推「珍珠椰果四季春青茶」、「精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光」可享「第2杯10元」優惠。