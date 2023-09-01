　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

特濃拿鐵、仙女紅茶都有！　超商限時4天「6大品項買1送1」

▲▼全家私品茶 。（圖／業者提供）

▲超商6大品項買1送1限定4天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商即日起連4天於全門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，包括大杯特濃拿鐵、仙女紅茶等，還有氣泡水、蘇打雪糕通通一次滿足，且不限購買數量，趕緊衝囤一波。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至9月4日限時4天於全門市祭出「6大品項買1送1」，包括「Let’s Café大杯特濃拿鐵（冰熱不限）」、「大杯私品茶仙女紅茶（冰熱不限）」、「Cheers檸檬氣泡水」、「黑松沙士PLUS強碳酸」、「百吉蘇打大雪糕」及「農心超進化辛碗麵」等通通可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「Cheers檸檬氣泡水」、「黑松沙士PLUS強碳酸」、「百吉蘇打大雪糕」及「農心超進化辛碗麵」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11至9月7日前有一系列咖啡飲品優惠。

另，7-11即日起至9月7日也於OPEN POINT行動隨時取推出每日限量「精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光買2送2」以及「中杯精品冰燕麥拿鐵／冰生椰厚拿鐵2杯120元」限定優惠，限線上支付購買、每人限購4組，兌換期限至9月30止日；門市至9月16日前每周四、五、六限定推「珍珠椰果四季春青茶」、「精品小農水果冰磚系列檸靜時光／橙香陽光」可享「第2杯10元」優惠。

  【你可能也想看】

►麥當勞「超殺優惠券」爽吃35天！　大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1
►深夜食堂開張了！　麥當勞「3大套餐下殺79折起」每天5小時限定搶
►豬、雞、魚一次滿足！　速食店最新「三牲漢堡」限量開吃了

ET快訊
海葵貫穿台灣機率高！　6縣市在登陸射程範圍
快訊／百名辣妹高調迎賓！　「瘋狗偉」幫眾38人慘了
快訊／海葵暴風圈「各縣市最新侵襲機率」曝光！
881天驚現被遺忘頭蓋骨！　家屬代表痛心：應全盤檢討
北部「整坨紫爆」！　海葵穿越台灣速度恐變慢
快訊／海葵增強轉中颱！
海葵路徑再偏西！專家：暴風圈可能掠過東北角至北海岸
海葵恐登陸！氣象粉專點名「5縣市」衝擊大

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

特濃拿鐵、仙女紅茶都有！　超商限時4天「6大品項買1送1」

堅守逾80年餅藝好味道！每一口都是真摯祝福　成就中秋團圓美好時光

超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天！　還能寄杯、互換冷熱

今天就喝！超商咖啡「買2送2」來了　珍珠椰果四季春青茶第2杯10元

東森購物網「99就降買」爆品下殺5折起　消費滿萬送千大回饋

東森購物網推中秋月餅名店指南　加碼抽空氣清淨機

魚乾女變美少女遭疑進廠維修？辣媽女大生巧露「馬里亞納海溝」給網友改變的勇氣

【廣編】臻藏每滴印象　麥卡倫與許光漢凝聚精彩時刻

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

特濃拿鐵、仙女紅茶都有！　超商限時4天「6大品項買1送1」

堅守逾80年餅藝好味道！每一口都是真摯祝福　成就中秋團圓美好時光

超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天！　還能寄杯、互換冷熱

今天就喝！超商咖啡「買2送2」來了　珍珠椰果四季春青茶第2杯10元

東森購物網「99就降買」爆品下殺5折起　消費滿萬送千大回饋

東森購物網推中秋月餅名店指南　加碼抽空氣清淨機

魚乾女變美少女遭疑進廠維修？辣媽女大生巧露「馬里亞納海溝」給網友改變的勇氣

【廣編】臻藏每滴印象　麥卡倫與許光漢凝聚精彩時刻

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

高虹安涉貪助理費將開審！　男友李忠庭「查無實據」獲不起訴確定

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

美79歲傳奇選股大師畢潤宜逝世　「跟著錢走」投資市場神預測

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

住花蓮最美遊船飯店賞落羽松！免費享SPA、早餐　還有下午茶

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

美對台軍售貴又爛？　五角大廈前官員胡振東揭台灣特權

圖／北捷最新《早餐地圖指南2023》隱藏招數　網友到站拿了就走超實用

廂型車底盤下沉「載超多」引巡邏警注意　開門驚見5違法打工仔

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

消費熱門新聞

麥當勞永和竹林店要重開？業者回應了

麥當勞3大套餐下殺79折起限時搶吃

今天就喝！超商咖啡「買2送2」來了

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

限時3天！超商特大杯美式只要38元

超商限量開賣「史努比超Q周邊」

全台通路「激省優惠」一次看

麥當勞5大品項買1送1爽吃21天！

麥當勞超夯「香芋派」回來了！

速食店限時1天5吋大華堡買1送1！

超商限時3天「6大品項買1送1」！

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

東森購物網「99就降買」　爆品下殺5折起

更多熱門

相關新聞

姓名3字同音「中秋月圓」披薩免費吃

姓名3字同音「中秋月圓」披薩免費吃

中秋節快到了，義式手工披薩「薄多義」福利大放送，只要姓名3字讀音與「中秋月圓」相同，就能「披薩免費吃」，同音1字也有75折，此活動薄多義全台門市都適用。

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

台南0摘星　網友：感謝放過

台南0摘星　網友：感謝放過

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家買1送17-11

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面