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「4星座」9月遇舊愛！想從頭再愛一次？　天蠍要放下面子

（示意圖／Pixabay）

▲有些人在分手後，還是愛著對方。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

感情的世界當中，愛情與麵包要取得平衡，都需雙方共同努力。《搜狐網》表示，十二星座當中有4個星座的人特別看重感情，面對即將到來的9月，會有偶遇舊愛，甚至舊情復燃的可能。

巨蟹座

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對於感情，巨蟹座弄得清楚自己要與不要的是什麽。面對9月，巨蟹座很有可能和舊愛重新連絡。不過，舊愛未必是懷著復合的想法出現，因此若有遇到舊愛，務必釐清自身的內心需求，避免不必要的尷尬。

天蠍座

天蠍座天蠍性格的缺點，有時會給感情帶來磕碰，使得戀人無法承受選擇離開。面對9月，天蠍座若想與舊愛復合，適時放下面子會有幫助。

摩羯座

摩羯座的內心柔軟，能與他人相處融洽，通常不會隨便發生分歧。面對9月，可能有意外的巧遇降臨，若有想與舊愛覆合的摩羯座，好好把握機會。

雙魚座

雙魚座最近放了很多心緒在事業，可能一不小心忽略伴侶的感受，建議不妨抽空陪伴對象，以利對方感受關懷與在意。而在9月，雙魚座也有可能遇到舊愛，對於感情，不妨多花時間審慎思考。

◎民俗說法，僅供參考。

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