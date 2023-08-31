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避雷指南一次看！「2023最猛水逆」重災戶是這星座　3C、交通、溝通都要小心

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲「2023最猛水逆」重災戶是他，12星座避雷指南一次看 。（圖／記者王威智攝）

生活中心／綜合報導

2023年第三次水星逆行於8月24日開始，一路要到9月16日才開始順行，如今金、土、天王、海王、冥王星也都同時在逆行，你也感受到能量？備受波及嗎？被稱作「國師」的星座專家也稱這次是今年的「2023最猛水逆」！不只大家熟悉的3C產品會出狀況，甚至交通、人與人之間的溝通、情感等都有可能出現問題，12星座該如何避雷《ETtoday》一次告訴你。

【土象星座】金牛座、處女座、摩羯座
金牛座在這次水逆最主要影響是在感情方面，前任有可能突然再次找上門，但千萬不要一時昏頭，在人際方面要當心亂了分寸。而處女座可以說是這次水逆的重災戶，小地方容易出錯，3C產品狀況多建議資料也最好先備份，外出時也要多加注意路況與自身安全。摩羯座是不是有一些人要參加考試或面試？需要的文具用品或資料最好事先準備好，若有旅遊的規劃，出門前最好再查一下交通狀況。

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【火象星座】牡羊座、獅子座、射手座
牡羊星座的朋友在水逆期間跟「工作」相關的事情要多加留心，小細節最好多檢查幾次，若遇到不確定或沒有把握的事情，最好問清楚，不然寧可不做也不要貿然執行。這潑水逆影響在獅子座的財務方面，是不是常常會有購物的衝動，事後又感到很後悔呢？建議不論是在投資、購物方面都要經過審慎評估。而射手座的朋友在事業上可能會有卡卡的狀況，有沒有跟主管或同事溝通不良而被誤會？甚至被刁難的狀況？嚴重一點可能會導致工作停擺的撞發生。

【水象星座】雙魚座、巨蟹座、天蠍座
雙魚星座在水逆期間要特別當心爛桃花找上身，而在人人際方面可能會產生溝通不良的狀況，因此產生誤會或爭執。巨蟹座則是要注意一下自己的脾氣！可能會遇到溝通不順產生誤會的情形，也有可能因為沒有控制好自己的脾氣導致合作破局。天蠍座受到影響的是3C產品容易出現損壞的狀況，資料最好要是先備份。

【風象星座】水瓶座、天秤座、雙子座
水瓶座水逆期間要留意理財方面的問題，尤其在借、貸方面容易出狀況也要盡量避免。天秤座的朋友最近是不是容易感覺到疲憊？請正視自己的身體狀況，條件允許的話適度的健身鍛煉或是體驗身心靈課程都是不錯的選擇。雙子座最近應該雜事很多吧！不過不要因為瑣事導致你原本的計畫停擺，建議你停下腳步思考一下哪些事根本不需要你處理，就放手交給別人去做吧，才不會干擾你以至於停滯不前。

星座、民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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