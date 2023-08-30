「看到警察就生氣」揮刀害警破相　男逃殺人未遂重罪但須監護

▲台北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

徐姓男子今年（2023年）1月到新北市新店區公所申辦補助卡關，當場叫囂扔東西鬧事，見到警員前來處理，徐男暴怒揮舞隨身攜帶的折疊刀，割傷1位警員臉頰8公分被制伏，檢方起訴徐男涉犯殺人未遂等罪嫌，台北地院審結，認定徐男有精神疾病「看到警察就生氣」，但行兇時應無殺人意圖，改依攜帶兇器妨害公務罪判刑1年、刑前須入相當處所施以監護1年，可上訴。

據悉，現年26歲的徐男已非第1次在新店區公所鬧事，去年（2022年）8月間，他也因申請補助不順，當場撕毀文件爭吵，還打傷承辦人被送辦。今年1月12日傍晚5點多，徐男到新店區公所洽辦社會福利補助，又因資格不符跟承辦人起口角，當場激動叫囂，朝櫃臺亂扔東西，眾人邊安撫徐男邊報警求助。

徐男見到楊姓警員等人趕來處理，頓時暴怒，拒絕被帶回警局問話，邊嗆聲警員邊掏出1把隨身攜帶的折疊刀揮舞，楊姓警員閃避不及，臉部被割傷1道8公分血痕，其餘警員立刻壓制徐男送辦，楊姓警員到醫院急救、幸無生命危險。

徐男因有反覆實施同一犯罪之虞，到案被羈押至今，檢方起訴他涉犯殺人未遂等罪嫌，徐男屢次請求法官讓他交保回家看醫生，都被駁回。法官查明徐男罹患精神疾病、有攻擊他人傾向，卻沒按時服藥，且自述易怒「看到警察就生氣」。

不過法官認為徐男本案揮刀襲警應無殺人犯意，改依攜帶兇器妨害公務罪判他1年徒刑，考量徐男就診紀錄顯示再犯風險甚高，法官宣告徐男服刑前，須入相當處所施以監護1年，可上訴。