還會上館長直播？高嘉瑜：看議題啦！　「對他的照顧還是點滴在心」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

網紅館長昨直播時表示，對民進黨立委高嘉瑜非常失望，「民代應該是替民意說話，而不是替黨意說話。」高31日回應，自己是最認真立委，黨內也有人認為她批評太過用力。至於是否還會出席館長直播？高則指出，還是要看議題，「我也很怕館長現在對我非常不滿意，連帶會有很多不同看法，但館長對我曾經的照顧，都點滴在心。」

對於館長批評只在乎黨意，高嘉瑜表示，能夠為民發聲一定盡力去做，民進黨內也有人認為她批評太過用力，但是民眾給機會，自己才有機會替民發聲，能做的就是在立委任內替民眾監督政府，不管是就居住正義、汽車關稅貨物稅議題持續發聲。

高嘉瑜指出，一直努力總是會有些改變，慢慢也可以看到內政部鬆口最新會期要提出，關於降低高公設比的方法，還有相關處理，這些慢慢改變，也會持續努力，希望有越來越多改變進步。

對於未來館長若邀請直播是否會答應？高嘉瑜直言，還是要看議題啦！對館長當然有很多議題，如果關於汽車關稅或居住正義議題，都是非常可以溝通，當然館長現在對民進黨有很多批評，「我也很怕館長現在對我非常不滿意，連帶會有很多不同看法，但無論如何，館長對我曾經的溫暖與照顧，都點滴在心。」

高嘉瑜表示，館長對被寶和會開槍耿耿於懷，民進黨都對這件事要求警政單位嚴辦追兇，所以也快速緝拿兇手，但館長可能不滿意民進黨過程中處理的方式，這點只能說抱歉，但也很努力在做。

高嘉瑜指出，自己當時去看館長，去唱完隱形的翅膀後，館長就馬上出院了，因此其實很多人也說，這段過程很多人也都印象深刻，「我想過去的這些情誼，對我來說，也都是一個人生的點滴，也希望館長能了解我們的立場與態度，能夠有個好好溝通的機會。」

媒體也追問哪首歌能代表彼此友誼狀況？高嘉瑜倒抽一口涼氣，並表示，「不知道欸，一時間想不到什麼適合館長的歌。」