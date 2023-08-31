山道猴出18禁遊戲　超商妹嬌喊「要溫柔哦」！他買了：還原度超高

▲《山道猴子的一生》影片在YouTube上爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）



記者施怡妏／綜合報導

網友Eric Duan創作「山道猴子的一生」YouTube影片《山道猴子的一生》一夕暴紅，被譽為「今年暑假最強國片」，上、下兩集點閱率已突破1200萬，網路上有不少人轉貼或二創，還有網友做成H GAME（成人遊戲），網友看完1分鐘的短片介紹，笑喊「還原度超高」。

有網友在PTT發文，「笑了，山道猴子有人出遊戲」，貼出遊戲的1分鐘介紹影片，「看了影片還原度蠻高的，只能說大腸包小腸真的X杯」。遊戲的口白背景聲音跟創作者的影片一模一樣，故事內容也很雷同，「本遊戲設有安全模式（實況模式），完全可直播遊玩，8種以上的H畫面，姿勢換不完」。

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▲故事情節讓人好害羞。（圖／翻攝自PTT）



主角跑北宜時遇到檔車女神，兩人進一步成為情侶，故事人物有A哥、追焦手，就連超商店長都有，還有一幕是店長緊急找原PO回來代班，因為新人突然說不做了。此外，遊戲中還加入了18禁的情節，女主角喊著「你要溫柔哦，真的要慢慢進來喔」、「完全對準才會舒服」。

根據官網顯示，遊戲分為三種版本，有碼、無碼補丁以及整套無碼，整套無碼價格最貴，售價為3.99美元（約新台幣127元）。

許多網友看完影片後笑翻，「AI產圖製作的遊戲」、「4塊美金，物超所值」、「買了無碼版，已服用」、「這個超商妹畫得真香」、「追焦手好像畫太帥」、「不得不說，看到這個真的有那個價值」、「三小啦文字冒險遊戲哦」。