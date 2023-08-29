《山道猴》還有續作！作者Eric鬆口曝「不只外傳」：反正大家愛看

▲山道猴子的作者表示，會有類似的短篇故事續作。（圖／翻攝YouTube／Eric Duan）



記者柯振中／綜合報導

近期有段《山道猴子的一生》影片在YouTube上爆紅，上下集加起來總共有1,245萬次觀看，許多台灣人看完以後，開始使用影片內容來創作迷因。對此，作者Eric也針對了粉絲們的問題一一回覆，同時也預告「應該會有下一個短篇故事影片」，現在腦中已有許多雛型，就等之後來付之實行。

Eric在YouTube上更新了近況，近期他剛從國外回來，原先是選在出國前上片，讓接下來的時間能夠好好休息，沒想到第二集發布以後，意外造成全國轟動，在他出國的其間大爆炸，「全台激烈討論的時候我卻跑出國神隱，對於這樣射後不理的行為我也有點不好意思，哈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於粉絲們的疑惑，Eric也一一回答，原先的頻道內容只是做興趣的，大致可分為機車／交通議題、男人EDC以及迷因搞笑影片，而他不會因為短篇故事紅起來，就不再討論其他內容，主題仍舊會繼續做下去。

▲山道猴子的作者表示，會有下一部短篇故事續作。（圖／翻攝YouTube／Eric Duan）



至於《山道猴子的一生》是否會有續作，Eric也說，不只山道猴子外傳，他腦中現在有許多故事雛型，但還拿不定主意，下個故事究竟要做什麼類型，因為她對於腳本撰寫有些自我要求，下個故事是否會與山道猴子、汽機車有關，現在仍說不準，「不過應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛！」

此外，Eric還說，現在市面上沒有任何《山道猴子》系列產品是他出的，片中的少數文字、圖像屬於公共領域，有人做成商品他並不介意，不過影片的標題文字、人物全身圖像等創作物，他們已展開商標權申請，為了日後推出周邊做準備。

Eric指出，他非常歡迎二創，但希望大家不要逾越分際，挪用、仿製圖像創作拿去營利，甚至是將人物拿去做貼紙，「是想發年終給我嗎？」Eric提及，雖然頭像屬於wojak，但整體人物圖像、許多場景圖都是他與夥伴親手繪製的，故事也由他獨力完成，因此能給大家二創的部分，他不會介意，但也會維護自己的權益，希望大家能夠自重。