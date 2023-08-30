山道猴「男主角真的死了嗎」？　作者公布真相　

記者邱晟軒／綜合報導

網友Eric Duan創作「山道猴子的一生」YouTube影片《山道猴子的一生》一夕暴紅，被譽為「今年暑假最強國片」，上、下兩集點閱率已突破1200萬。不過，就有不少粉絲好奇，「山道猴」結局男主角真的死亡了嗎？Eric也鄭重宣布真相，直言「男主角就是死了！」

「約會診療室TV」近日發布影片，作者Eric Duan現身專訪，深入談到了《山道猴子的一生》的創作背景。對於許多人好奇「山道猴故事是否源自於親身經歷」，Eric毫不保留地回應，「故事中有3-5%是我親身經歷，特別是情緒勒索的部分。」

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▲作者Eric訪談與幕後花絮祕辛，鄭重宣布山道猴男主角的死訊。（圖／約會診療室TV）

Eric Duan進一步解釋，他遇到過的情況類似於《山道猴子的一生》第二集後半部的情節，即男主角走火入魔，一直投射女生想找別的男人，持續對女生進行情感勒索。

Eric Duan提到，他曾經遇到過一位女友，她的說話方式和第二集的女主角相似，最初他曾經思考是否是自己的問題。然而，後來這位女友的行為和山道猴一樣變得越來越極端，已經超越了一般人際關係的常態，最終導致他情緒受到極大壓力，最終不得不分手。

▲《山道猴子的一生》暴紅，作者曝後續故事規劃。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

至於，許多網友好奇山道猴子真的死了嗎？Eric Duan鄭重宣布「男主角就是死了！」他也透露了未來創作的方向，表示，原本計劃在出國前完成第二集，為此他安排了男主角的死亡，以便自己能夠有些休息的時間。關於其他角色是否會有外傳故事，目前仍在他的構思中，尚未有具體的想法，如果有任何續作或是其他類似但不同主題的影片，他會再與大家分享。