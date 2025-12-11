川普加強施壓！　美軍在委內瑞拉近海扣押油輪

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普10日表示，美方已在委內瑞拉近海扣押一艘大型油輪。川普政府先前以打擊毒品走私為由加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓力度，此次行動恐使兩國緊張局勢再度升高。

法新社報導，川普在白宮與商界領袖的圓桌會議上表示，「我們剛在委內瑞拉近海扣押一艘油輪，一艘大型油輪，非常大的一艘，實際上是歷來扣押過的最大油輪。」不過，他未進一步說明油輪來源與扣押細節，僅補充「還有其他事情正在發生」，稍後會與相關人士討論。

川普選在這個時機宣布扣押油輪，引發外界關注。諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）此時正在奧斯陸發表演說，她先前因躲避當局追捕而無法出席頒獎典禮，由女兒代為領獎並公開譴責馬杜洛政府施行「國家恐怖主義」。

川普政府自上任以來，以打擊毒品走私、反制威權政權為由，持續對馬杜洛施壓，甚至派遣艦隊與美國最大航空母艦至加勒比海區域強化戒備。川普8日接受政治新聞網站Politico訪問時指出，馬杜洛「日子屈指可數」，並未排除動用地面部隊介入委內瑞拉的可能。

馬杜洛則指控美國意圖推翻其政權，並試圖奪取委內瑞拉龐大的石油儲備。兩國長期積怨加上此次油輪事件，使華府與卡拉卡斯的關係再度陷入高度緊張。