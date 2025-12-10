　
面對少子化　「桃園好孕3+1」多項政策要讓媽媽更安心

▲桃園115年全力推動「桃園好孕3+1」政策

▲桃園115年起全力推動「桃園好孕3+1」政策。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政10日於市政會議，說明「桃園好孕3+1補助到位、育兒無負擔」福利政策表示，「桃園好孕3+1」生育政策整合近兩年，婦幼局陸續推出的生育與托育補助，並新增多項婦幼支持措施，期盼為家庭打造更完整的孕期照護與育兒支持系統。

張善政指出，「桃園好孕3+1」以「一生好運」、「二生相伴」、「三生有幸」三大主軸，依胎次提供不同程度補助，包括孕期可施打的百日咳混合疫苗及呼吸道融合病毒（RSV）疫苗、友善托育補助2.0擴大補助對象，全面加強母嬰健康保護及本市的育兒支持，展現市府支持多子女家庭的持續承諾，期盼透過政策盤整與加碼，使準父母能清楚掌握可運用資源，在完善支持下更安心迎接新生命。

▲桃園115年全力推動「桃園好孕3+1」政策

▲桃園好孕3+1政策。（圖／市府提供）

婦幼局長杜慈容表示，孕婦在孕期接種疫苗，不僅能提升自身保護力，也能透過胎盤將抗體傳給寶寶，提供新生兒重要的早期防護，特別是在懷孕28至36週期間接種，更可讓抗體傳遞效益達到最大化。

「桃園好孕3+1」中的疫苗補助將自明（115）年1月1日起實施，首先是每位孕婦百日咳混合疫苗全面補助1,800元；另外孕婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，第一胎孕婦補助1,800元、第二胎孕婦補助4,000元、第三胎以上補助 7,680 元。

▲桃園115年全力推動「桃園好孕3+1」政策

▲「桃園乖寶包」禮袋限量發送。（圖／市府提供）

友善托育補助2.0擴大部分則於明年2月1日上路，提供育有雙胞胎及第三名子女家庭增額補助，讓家長送托準公共托育服務可以比照公托收費。以送托準公共托嬰中心為例，育有雙胞胎家庭原先每月要負擔1萬1000元，本項措施實施後，第一名負擔2,000元、第二名負擔1,000元，合計每月只要負擔3000元即可；而育有第三名子女家庭，原先每月要負擔4,000元，全部都由政府補助，減輕多胞胎家庭的育兒壓力。

杜慈容局長也指出，市府亦推出多項加碼措施，不僅讓育有第三名子女的家庭送托準公托或準公共保母享有政府全額補助外，明年出生的元旦寶寶，以及第三胎（含）以上的新生兒，也將獲得「桃園乖寶寶專屬禮袋」內含餐碗餐具與以市府吉祥物「阿桃」與「園哥」設計的育兒用品，為本市第三胎及明年元旦誕生的寶寶獻上最誠摯的祝福。

婦幼局說明，面對少子化挑戰，市府將於明年度全力推動「桃園好孕3+1」。除了提供孕期百日咳混合疫苗與 RSV 疫苗補助，也與新聞處合作推出以未來主題版「ㄚ桃園哥」為設計元素的「桃園乖寶包」禮袋，內容包含MIT製造的圍兜、餐具組及提袋，兼具實用性與城市識別度，象徵桃園對新生家庭的陪伴與支持。

桃園婦幼局發表　《汽車安全座椅宣導影片》

桃園婦幼局發表　《汽車安全座椅宣導影片》

隨著親子旅遊與日常接送需求增加，汽車成為幼兒最常接觸的交通運具，但兒童乘車安全卻未獲足夠重視。桃園市政府婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，18日發表共同製作的《汽車安全座椅宣導影片》，期以專業觀點與實務示範，幫助家長正確挑選與安裝安全座椅，攜手守護孩子的第一哩路。

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗中秋開踢

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗中秋開踢

桃園婦幼局走讀馬祖女路　攜手推進婦女福利

桃園婦幼局走讀馬祖女路　攜手推進婦女福利

桃園推動父職友善政策　鼓勵男性參與育兒

桃園推動父職友善政策　鼓勵男性參與育兒

