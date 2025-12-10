　
玩交友軟體「好感男下秒大翻車」　一票妹子崩潰：用下體打字

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO感嘆，交友APP對方外表看似正派，未料太快暴露本性。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼突然開始用下體打字？」一名妹子搖頭直呼，交友APP上遇到一位聊得來的對象，未料竟問起「那妳單身都不會想要嗎？」頓時好感度整個大崩解。文章引發熱議，不少人遇過更噁的狀況，「視訊接起來...映入眼簾的是他全裸+那根翹起來」、「還問我內褲穿什麼顏色」。

一名女網友在Threads無奈表示，在交友軟體上與對方相談甚歡，原以為遇到一個談吐正常、興趣相投的對象，前一刻還在聊時事、運動，豈料下一秒竟冒出一句「那妳單身都不會想要嗎？」瞬間氣氛崩壞。

原PO失望直言，對方看起來人模人樣，沒想到太快原形畢露，「好可惜，怎麼突然開始用『下體』打字了？」

底下網友熱議，「這就是我不用交友軟體的原因，上一秒還在聊好吃的餐廳，下一秒問我內褲穿什麼顏色」、「之後還會補多一句『只是好奇』，好奇個屁」、「有次心情差，跟一個聊蠻久的網友第一次視訊，我以為他要安慰我，沒想到一接起來...映入眼簾的是他全裸+那根翹起來」、「同事也跟一個男生聊得不錯，結果那男的直接一句「妳吃過肉棒嗎？」直接封鎖再見」、「還有突然提起被動收入的也很討厭，一看就詐騙」、「只要聊到多久沒交男朋友，100%觸發這句話」、「直接在APP上面第一句打『我沒約』，請接受再回覆」。

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了
徐媽媽淚崩開箱金鐘獎盃！　小S公開影片
台南高官特支費當私人ATM...下場慘了
國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

玩交友軟體「好感男下秒大翻車」　一票妹子崩潰：用下體打字

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

日本住3年「超神1招」皮膚不癢了　醫師認證！苦主提醒：差點摔死

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

每月飛東京快兩年！他曝4點「適應不了長住」：台灣最適合待

隱藏版彩蛋！買到橘色干貝以為壞掉　業者解惑：新年吉祥極品

西南聯大護航「戰時可上課」？Cheap開酸：邏輯直通地獄欸

禁小紅書惹議！館長「見1人跳車」驚喊民進黨完了：得罪年輕人

台中「消波塊聖誕樹」海線登場　豐原太百夢幻燈海亮相

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

捷迅11月營收單月新高、年增38%　電子與電商貨拉升空運運價

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

徐媽媽含淚收金鐘獎盃「補上我的心」　小S堅強告白：我會繼續前進

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

聯電投資18億元建創生中心　每年轉換1.5萬噸廢棄物、創造1億元產值

人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

【零食時段限定出現】德牧目送、迎接全勤　哈士奇只打卡下班場XD

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

小心導致另一半反覆感染！一名男網友表示，女友要求「口交後一定要清洗」才可繼續性愛，就怕會增加感染風險，他雖認同衛生重要，卻覺得此舉很掃興。文章引來苦主曝崩潰經歷，「曾經被某一任口交完無套過，嚴重到血尿」、「一個禮拜都頻尿，狂跑廁所還很不舒服」。

花蓮光復災區愛心家電　10 ∕13發放

花蓮光復災區愛心家電　10 ∕13發放

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

苦肉計討300萬　友人慘遭電擊下體

苦肉計討300萬　友人慘遭電擊下體

神棍誆「陰陽水」解三毒猥褻女子　判9月定讞

神棍誆「陰陽水」解三毒猥褻女子　判9月定讞

交友APP下體對象

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

