玩交友軟體「好感男下秒大翻車」　一票妹子崩潰：用下體打字

▲原PO感嘆，交友APP對方外表看似正派，未料太快暴露本性。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼突然開始用下體打字？」一名妹子搖頭直呼，交友APP上遇到一位聊得來的對象，未料竟問起「那妳單身都不會想要嗎？」頓時好感度整個大崩解。文章引發熱議，不少人遇過更噁的狀況，「視訊接起來...映入眼簾的是他全裸+那根翹起來」、「還問我內褲穿什麼顏色」。

一名女網友在Threads無奈表示，在交友軟體上與對方相談甚歡，原以為遇到一個談吐正常、興趣相投的對象，前一刻還在聊時事、運動，豈料下一秒竟冒出一句「那妳單身都不會想要嗎？」瞬間氣氛崩壞。

原PO失望直言，對方看起來人模人樣，沒想到太快原形畢露，「好可惜，怎麼突然開始用『下體』打字了？」

底下網友熱議，「這就是我不用交友軟體的原因，上一秒還在聊好吃的餐廳，下一秒問我內褲穿什麼顏色」、「之後還會補多一句『只是好奇』，好奇個屁」、「有次心情差，跟一個聊蠻久的網友第一次視訊，我以為他要安慰我，沒想到一接起來...映入眼簾的是他全裸+那根翹起來」、「同事也跟一個男生聊得不錯，結果那男的直接一句「妳吃過肉棒嗎？」直接封鎖再見」、「還有突然提起被動收入的也很討厭，一看就詐騙」、「只要聊到多久沒交男朋友，100%觸發這句話」、「直接在APP上面第一句打『我沒約』，請接受再回覆」。