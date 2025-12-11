川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國白宮最近發布的「國家安全戰略」報告引發專家討論。報告刻意不把中國稱為「敵人」，專家認為，這是美國總統川普（Donald Trump）為了讓美中關係降溫，並為明年訪問中國鋪路；同時，報告也詳細說明美國為何重視台海安全，這都成為外界關注焦點。

在華府舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上，傳統基金會資深顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）、前美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）和論壇執行長曼紐爾（Anja Manuel）針對中國議題發表看法。白邦瑞分析，川普這次的國安戰略報告其實有意為明年四月成功訪中鋪路，後續也預期中國國家主席習近平會回訪美國。這種做法，就是要讓美中局勢降溫，避免緊張升高。

畢根同意這樣的看法，並提到川普對應對中國有明確主張，尤其在美中經濟關係方面，報告強調要「重新平衡」雙邊貿易、注重互惠與公平，並維持與中國「真正有利」的經濟合作。報告雖花了不少篇幅討論中國，但用詞非常謹慎，避免刺激對方。曼紐爾也指出，報告多次提到「競爭者」，雖未直接指名中國，卻大量談到關鍵礦產等戰略領域。

針對台海議題，曼紐爾表示，報告清楚說明美國介入南海、台海危機的原因，並強調嚇阻針對台灣的衝突是美國優先事項。報告指出，台灣在半導體產業的重要性與地理位置，讓台海成為美國戰略重點。至於若台海爆發衝突，畢根強調美國仍維持「戰略模糊」，這讓外界難以預測川普可能的反應，反而對美國是一種戰略優勢。