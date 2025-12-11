　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國白宮最近發布的「國家安全戰略」報告引發專家討論。報告刻意不把中國稱為「敵人」，專家認為，這是美國總統川普（Donald Trump）為了讓美中關係降溫，並為明年訪問中國鋪路；同時，報告也詳細說明美國為何重視台海安全，這都成為外界關注焦點。

在華府舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上，傳統基金會資深顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）、前美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）和論壇執行長曼紐爾（Anja Manuel）針對中國議題發表看法。白邦瑞分析，川普這次的國安戰略報告其實有意為明年四月成功訪中鋪路，後續也預期中國國家主席習近平會回訪美國。這種做法，就是要讓美中局勢降溫，避免緊張升高。

畢根同意這樣的看法，並提到川普對應對中國有明確主張，尤其在美中經濟關係方面，報告強調要「重新平衡」雙邊貿易、注重互惠與公平，並維持與中國「真正有利」的經濟合作。報告雖花了不少篇幅討論中國，但用詞非常謹慎，避免刺激對方。曼紐爾也指出，報告多次提到「競爭者」，雖未直接指名中國，卻大量談到關鍵礦產等戰略領域。

針對台海議題，曼紐爾表示，報告清楚說明美國介入南海、台海危機的原因，並強調嚇阻針對台灣的衝突是美國優先事項。報告指出，台灣在半導體產業的重要性與地理位置，讓台海成為美國戰略重點。至於若台海爆發衝突，畢根強調美國仍維持「戰略模糊」，這讓外界難以預測川普可能的反應，反而對美國是一種戰略優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲現身轟法庭直播「淪事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道？
快訊／賓士男毒駕暴衝撞7車！　73歲翁倒垃圾遭撞死
爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？
女兒屁股「爬出蟯蟲」　媽掏出3、4隻嚇爛
獨／藍委父佔國有地！　蓋停車場賺大錢慘了
快訊／台積電秒填息！　台股大漲刷新高
封小紅書1年惹議　劉寶傑：國民黨很爛民進黨也很蠢
吳建豪被瘋傳暴瘦20KG臉凹陷！　她巧遇本尊揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

川普加強施壓！　美軍在委內瑞拉近海扣押油輪

印尼反悔了！　想要和美國重談貿易關稅

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

川普自爆英特爾交易內幕　美政府「10分鐘賺400億」卻沒人感謝他

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億國債

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

川普加強施壓！　美軍在委內瑞拉近海扣押油輪

印尼反悔了！　想要和美國重談貿易關稅

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

川普自爆英特爾交易內幕　美政府「10分鐘賺400億」卻沒人感謝他

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億國債

台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

金門民生路「偏心車道」引民怨！縣府急改回　民眾罵浪費公帑

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！　小煜一早限動驚魂留言8字

獨行俠再遭重擊！21歲主戰中鋒動刀提前報銷　下季陣容恐大搬風

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

AIT：國會審1.25兆國防預算時　期待回答立法機構朋友各項問題

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？

當LE SSERAFIM得知 　CORTIS忙內才16歲

國際熱門新聞

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

日中緊張　高市早苗：盡速見川普

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

更多

最夯影音

更多
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面