中捷塗鴉客刻意換女裝　警過濾120組監視器揪兇！同行：行動失敗

▲中捷列車被外籍人士塗鴉，警方查出身份，但人已出境。（圖／中捷提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運一列停放在中捷高鐵台中站尾軌處的備用車24日晚間遭人胡亂塗鴉！2名不明人士持油壓剪剪斷鐵絲網闖入，並在車廂外觀塗鴉，烏日警方獲報後展開調查，並調閱過濾超過120組路口及私人監視器，29日逐一比對，得知是德國籍和捷克籍男子犯案，2人從一出高鐵即變裝，戴女帽、長髮、洋裝等，但人已出境；有塗鴉客表示，2人這次雖然引起全台關注，但被警方鎖定身份，行動算是失敗。

烏日警方獲報後，25日立即組成專案小組追查，動員200人次警力，從嫌犯一出高鐵，作案過程，作案結束再離開，一路過濾超過120組路口及私人監視器，終於看清2人正面照，再和入出境管理局比對，證實2人是外籍人士。

2人從離開高鐵後，就全程變女裝，戴女用帽子、長髮、洋裝等，攀爬過圍籬，再剪斷鐵絲網闖入，警方29日查出2人身份，趕緊和機場連絡，不料，2人在塗鴉完就離境了。

1名塗鴉客表示，2人短短15分鐘即完成作品，行為雖然引起全台關注，但身份已被警方掌握，行動算是失敗；塗鴉完在沒人知道情況下，自行將「作品」po在社群，而且不被發現，才算成功。

警方已將全案依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，該2嫌將由地檢署發布通緝。

另有關台北捷運、高雄捷運及台鐵車廂部分，亦發生車廂塗鴉事件，專案小組將會提供相關偵查資料供各偵查機關過濾分析比對，以確定案件關聯性及犯嫌身分。