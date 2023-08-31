柯志恩：在野整合變整人　曝受郭台銘參選影響「關鍵點在9月」

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，並自稱參選是為了促成在野陣營整合。國民黨智庫執行長柯志恩直言，「現在根本不是整合，根本是在整人」，所有事情都因為郭台銘參選受到一些影響，藍營支持者遲遲未表態，也是因為在野3人搞過來弄過去，所以要想辦法把這些人抽離，好好面對政見，或許9月底就有可能化解這個亂局。

▲選民期待在野整合。圖片由左至右依序為侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

柯志恩在政論節目「少康戰情室」中提到，「現在根本不是整合，根本是在整人，所有的事情就是因為郭董的參選，的確會造成一些影響」，雖然有人期望藍白合，但她覺得這部分要打上一個問號，當初侯友宜民調很高，也沒有辦法將支持者的力量轉嫁給參選新北市立委的參選人們，侯、柯都有自己的人格特質，把2人湊在一起，支持柯文哲的人是否就會來投侯友宜，恐怕不見得。

「所有的選票不是一加一大於二。」柯志恩表示，這個時候不如各自努力，侯友宜提出廢除巴氏量表，還有能源、觀光等政見，包括他一些綠營朋友都覺得不錯，可是這些訊息大家都沒有特別去看，卻又要求他們必須提出政見，每個人都對「人」比較有興趣，特別是人與人之間的矛盾，人要怎麼整合占據所有版面，導致選情目前看起來十分混亂。

柯志恩分析，藍營支持者遲遲未表態，就是因為在野3人搞過來弄過去，對於這樣一個亂局，「這是一團心結，不叫團結，不是整合而是整人，這樣一個感覺還是瀰漫在很多的支持者身上」。

柯志恩認為，如果沒有辦法把這些人抽離出來，好好面對政見，這個亂局會一直持續下去，綠營也會非常喜歡，「但是我個人認為到9月底，狀況應該會更加釐清。」