「國民黨再不堪也會是第二」　陳揮文曝原因：這2人我投不下去

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，藍、白、郭是否會進行整合，各界都在關注。資深媒體人陳揮文斷言，整合成功的可能性不高，但「國民黨再怎麼不堪也會是第二名」，選民會自動棄保，而他個人絕對投不下去的對象是民眾黨總統參選人柯文哲以及郭台銘。

▲由左而右依序是賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

陳揮文在政論節目「新聞大白話」中提到，看到媒體爭相去採訪郭台銘，他感到非常遺憾、難過，其實郭想要參選誰都擋不住，連勝文去談也談不出結果，「我認為，假設藍白郭沒有辦法整合，通通下去選，就是所謂的四腳督，到最後的結果，你只能期待支持者自動棄保。」

陳揮文進一步解釋，現在民調都是民進黨總統參選人賴清德第一名，這個情況下，第二名能像磁鐵一樣，把第三名、第四名的選票吸過來，當然沒有辦法全部吸乾淨，但是支持者會自動棄保，「因為藍白郭沒有辦法談判成功，那我們選民只好自己自動決定誰第二名」。

陳揮文坦言，他認為藍白郭談判成功的可能性不高，支持者們也不可能坐下來好好談，「你先讓我當4年，下次再換你選什麼的」，但他個人是絕對投不下去郭台銘跟柯文哲，寧願不去投票，也不會投這2人，假如最後真的整合成功，他也只能說恭喜賴清德了。

陳揮文表示，郭台銘當然有參選的自由，可是「國民黨再怎麼不堪也會是第二名」，所以他很想看看，堅持參選到底的郭柯最後究竟能拿下幾票，「要選到底，不要選到一半落跑，我很想看看你們最後拿幾票」。