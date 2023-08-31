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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘新民調跌破10%　吳子嘉轟1件事搞不定：這個政治就不要玩了

▲吳子嘉談郭台銘支持度，約27:00起。（影／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者崔子柔／綜合報導

根據《美麗島電子報》最新總統大選民調，民進黨賴清德36.0%、民眾黨柯文哲19.1%、國民黨侯友宜18.3%、郭台銘9.7%。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，郭台銘宣布參選，卻沒有處理政治攻防的能力，他喊話，如果這種情形沒改善，「你這個政治就不要玩了」。

吳子嘉昨（30）日在《關鍵時刻》節目中指出，這份民調是上周五、28日、29日共3天，收集1200份所得出的結果，郭台銘比29日又掉了1個百分點，他認為，從郭台銘宣布參選後民調下滑的態勢看來，其實郭台銘在政治上是一個菜鳥，那麼多議題發生，可是不論郭台銘本人或辦公室都沒有對這些議題做出反應。

▲▼ 郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘29日參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

吳子嘉提到，媒體人李豔秋罵郭台銘沒有誠信，郭台銘沒有反應，也沒有道歉，「從周一宣布參選後一直挨打，完全沒有回應」，至今導致民調跌破10%，「政治的攻防你沒有能力處理，你沒有辦法設定議題，沒有辦法危機處理，你這個政治就不要玩了」。

吳子嘉也說，郭台銘的支持度從雙北開始掉，原因是很多知識分子、經濟選民決定拋棄郭台銘，因為每天各家媒體、電視台都在嘲笑郭台銘，「已經變成被嘲笑、辱罵的對象」，大家都用顯微鏡在看郭台銘的一言一行，更嚴重的是，郭台銘的團隊非常菜，沒有能力處理要選總統的大局。

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