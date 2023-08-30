連勝文曾與郭台銘面談「郭上侯下」？　郭辦駁斥：根本沒見面

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，自稱參選是為促成在野陣營整合，若不整合將便宜民進黨總統參選人賴清德。國民黨副主席連勝文受訪時則爆，之前受黨主席朱立倫指示和郭台銘交流時，郭台銘卻態度強硬堅持「郭上侯下」，不給任何彈性，導致交流失敗。對此，郭辦今（30）日晚間發出三點聲明駁斥，郭台銘、郭守正過去一個月都沒有與連勝文見面。

連勝文昨接受廣播節目連線專訪，被問到郭台銘宣布參選2024年總統大選，連勝文透露，自己在三周前曾獲朱立倫的指示，和郭台銘有所交流，然而郭台銘給出的答案卻是「郭上侯下」，直言雙方需要彈性才能談下去，但是「郭台銘就是不給彈性，所以無法談」。

國民黨文傳會主委林寬裕今日也說，所謂的主流民意到底是什麼？國民黨跟民眾黨都有共識，但反觀郭台銘說只要自己是正的，這樣沒有辦法溝通，也不是呼應主流民意的要求：他更強調，不是只有連勝文自己說接受主席請託，也並不是只有這一次，但可能因為一些主客觀條件，彼此不一定有共識，朱特別呼籲大家不能只強調自己，要以大局著想，國民黨跟民眾黨都有這個決心。

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

對此，郭辦今晚發出三點聲明駁斥，首先，郭台銘過去一個月內並未與連勝文見面或用任何方式聯繫。其二，郭台銘兒子郭守正過去一個月亦未有與連勝文見面，兩人互動僅於通訊軟體，連提及到欲安排見面會商，但因行程緊湊，最終並未安排會面。

最後，連勝文對於與郭守正互通訊息的解讀可能有落差，導致後續出現「郭台銘要求侯下郭上」的新聞報導，這部分明顯與事實不符，因此郭辦公室才要特別澄清。