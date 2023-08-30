獨／拳頭vs.警棍！超商浩克與警互控傷害　雙方無條件和解撤告

▲「超商浩克」事發當時遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導



桃園28歲朱姓健身教練在今年5月20日時，因大鬧超商、打傷2名員警，被封為「超商浩克」。事發當時警方依妨害公務、毀損、傷害等罪嫌將他移送偵辦，而朱男也被警棍連抽12下，對動手警員提告傷害罪。不過雙方在8月10日針對互控傷害部分達成和解，雙方都同意無條件撤告。

回顧此起事件，朱男5月20日上午突然失控大鬧超商，2名員警到場處理，但他靠體格優勢，對著員警揮拳施暴，造成其中一名警員腦震盪，朱男遭壓制後被警棍狂毆回擊12下。朱男訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，而朱男也對員警提告傷害。

▲「超商浩克」在超商裡，不斷朝員警揮拳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於肇事原因，朱男表示是當天超商店員認為他情緒低落想輕生，才衍生後續的衝突，至於網傳是因為買不到想吃的香草口味雞胸肉才抓狂，朱男則澄清表示，絕對不是因為「買不到雞胸肉」情緒失控，並強調「我從來不買超商雞胸」。

據了解，朱男提告員警傷害、中壢警方依傷害罪將朱男移送桃園地檢署偵辦部分，雙方已於本月10日在中壢區調解委員會調解時，雙方達成和解共識並撤回告訴，且均未提出賠償金額。中壢警方表示，因其他案件還在地檢署偵辦中，警方嚴守中立立場不便多作回應。

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