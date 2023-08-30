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LIVE／蘇拉陸警估今晚解除！明天降雨更明顯　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

強颱蘇拉暴風圈正影響台灣，南部地區進入迎風面，今日下半天起屏東、高雄逐漸起風下雨。由於蘇拉移動速度比預期快，而且路徑南修，氣象局預估陸上警報最快將於深夜解除，海上警報則要等到明日深夜到周五清晨。氣象局14:40將說明颱風最新動態。

蘇拉下午13時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約 180 公里之海面上，以每小時13轉10公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑190公里。蘇拉暴風圈稍微擴大，暴風圈在上午11時已接觸台灣南端陸地。

▲▼蘇拉。（圖／氣象局）

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▲蘇拉暴風圈正在影響台灣。（圖／氣象局）

隨著颱風逐漸通過台灣以南，南部地區將進入迎風面，今日下半天起屏東、高雄逐漸起風、下雨，而北部也斷斷續續有雨，明日連中南部天氣都會不穩定，降雨比今日更明顯。不過，由於蘇拉移動速度比預期快，而且路徑南修，氣象局最快今日入夜到明日清晨解除陸上警報，海警則要到明日深夜或周五清晨才能解除。

另外，11號颱風海葵兩天後可能增強為中颱，但預估暴風圈不會碰到台灣近海。而台灣東方新增一個熱帶性低氣壓，有機會在今夜到明晨增強為今年第12號颱風「鴻雁」(Kirogi，北韓命名)，未來將往日本南方海面移動，離台灣遙遠，對台灣沒有影響。

▲▼颱風蘇拉、海葵以及準「鴻雁」。（圖／氣象局）

▲海上有3個熱帶系統，颱風蘇拉(左)、海葵(中)以及準「鴻雁」。（圖／氣象局）

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