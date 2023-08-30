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2023全國孝行獎　屏東林勝宏徐榮貴2人獲獎

▲全國孝行獎頒獎在金門舉行 。（圖／林育先提供）

▲全國孝行獎頒獎在金門舉行 。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

內政部於昨（29）日在金門縣金湖大飯店舉辦「112年全國孝行獎表揚典禮」，由政務次長吳容輝主持，行政院副院長鄭文燦、金門縣長陳福海到場祝賀，屏東縣有林勝宏、徐榮貴獲獎。

▲全國孝行獎頒獎在金門舉行 。（圖／林育先提供）

▲全國孝行獎頒獎在金門舉行 。（圖／林育先提供）

金門縣長陳福海表示，孝行楷模的孝心感動人心，讓孝從「心」做起，孝道並非難事，你我都有能力在生活中落實，唯「心」而已。

屏東縣這屆有來自九如鄉的林勝宏，一位則是來自麟洛鄉的徐榮貴，二位皆親往金門接受頒獎。

林勝宏從小就是個貼心的孩子，會對工作回來的父親，噓寒問暖，也感念撫育他長大的祖父母。幾年前，父親不幸罹癌，身體日漸衰弱，他陪病住院、為他擦藥、換藥，只希望父親早日恢復健康。

他知道阿公、阿嬤行動不倆、也不習慣外籍看護，照顧，他便親力親為的陪伴照顧，吃飯、餵藥、更衣等日常瑣事，無微不至的細心照顧，從未露出不耐煩神色。對一個青春洋溢、20多歲的大男孩來說，他樂觀積極的心溫暖了家中長輩，並目經常鼓勵長輩要走出戶外、曬陽光。

一有空閒就會帶他們到關懷據點，增加與人互動的機會，他的活力朝氣亦讓長輩對生活充滿精神。為了照顯家人，他鮮少與同儕一起出遊玩樂，因為在他心裡早己堅定，唯有家人才是他人生中重要的首位。

徐榮貴的母親由6名子女共同照顧，每次家人們相聚，遠遠看著像是一群銀髮族的聚會，其實這是6位超過60歲以上的小孩圍繞在高齡95 歲的母親身旁，彷彿回到童年在母親身邊嬉鬧一樣。

退休的徐榮貴白天服侍母親，晚上則由弟弟負責陪伴，遠嫁的姊姊及海外工作的二弟亦會定期回家探望，平時就以視訊關懷，三弟雖在臺東，每天亦會致電噓寒問暖，小妹則長年陪伴母親。兄弟姊妺在照顧母親上從不推卸責任、妯娌間彼此幫忙不計較，氣氛和樂，在全家共同呵護下，母親自然感受到親情的溫暖，這就是她到現在身體仍然健康的原因。

鄰里間都說：「徐家兄弟姊妹就像一塊塊木板，而母規就是把大家圍起來的「桶箍』，把大家的心緊緊相繫在一起。」更是印證了手足和睦孝悌現，家和才能萬事興。

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