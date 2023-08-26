「Honey！屏東檸好萌」台中擺攤2天　產地直送超新鮮

▲▼屏東縣政府在台中草悟道擺攤2天，產地直送最新鮮檸檬和蜂蜜，民眾不妨利用假日前往選購。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

屏東是全台最大檸檬產地，屏東縣政府為推廣農特產品，26、27日2天在台中市草悟道擺攤「Honey！屏東檸好萌」，產地直送最新鮮的檸檬汁，檸檬及各項加工品，民眾不妨利用假日來逛逛，喝杯檸檬汁，消暑解渴，自用送禮兩相宜。

屏東縣農業處長鄭永裕表示，屏東是全台檸檬最大產區，種植面積1784公頃，佔全台7成，一年四季都生產，由於得天獨厚的地理環境，檸檬獨具酸度及濃郁香氣，榨汁能喝出原始香味，富含維生素C，是養顏美容族群的最愛，尤其夏季酷熱，食慾不振，作檸檬飲品或入菜開胃，最能挑動味蕾。

現場有各項屏東好物優質品牌，例如，竹田農會檸檬乖乖、九如農會四季檸檬純鮮100%原汁、東益合作社檸檬大叔、天菊農場自然農法杭菊花茶、九盛農場紅豆及香米、檸檬運銷合作社的萃檸精華露及氣泡飲、高樹青果合作社的鮮果及加工品、屏東六堆木瓜型農、挽菓子農場「潮園外」禮盒、恒社農場-花果川、善果園、梅雅農場、金園檸檬等，民眾在這裡就可以選到最優質的農產特品，不用南下屏東。

除了檸檬，還有「2023年全國國產蜂蜜品質評鑑」得獎者，包括特等獎陳家蜂蜜、頭獎東園蜂蜜、群心蜂蜜、珍の蜂蜜屋，都是廣受國人喜愛之蜂蜜種類，歡迎民眾前來逛逛。

台中市政府農業局簡任技正林春良出席活動時指出，屏東與台中在多年前透過文心蘭結下良緣，利用不同產期調節的接力栽培，共同打下日本外銷市場，延續至今，文心蘭仍是台中重要的外銷農產之一，他也帶著台中市最香甜的甘露梨、花生、米食製品到現場跟大家分享。