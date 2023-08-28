飛龍瀑布10人溪降釀5死　檢偵結「無人起訴」：天候變化超乎預期

▲10人前往屏東霧台鄉飛龍瀑布進行溪降活動，釀成5死悲劇。（資料照／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

一行10人於今年5月20日前往屏東霧台鄉飛龍瀑布進行溪降活動，因突如其來的山洪暴發，釀成5死慘劇，搜救隊員花費8天時間，才尋獲5人遺體。屏東檢察署28日偵結，10人中並無應對死亡結果應負責任之人。

檢察官說明，「飛龍瀑布溪降活動」參與成員中部分早已相識並曾結伴從事溪降活動，而形成結伴至飛龍瀑布從事溪降活動之意願，遂由陳男於社群網站臉書開啓活動頁，另在通訊軟體LINE成立群組，以便參與成員間彼此聯繫，陳、蕭男雖提出活動計畫供成員參考並討論行程細節，但所有成員均有編輯修改之權限，且成員係各別自費參加，閻女負責財務先墊付費用，俟活動結束後再計算各人應付之費用向參加人員收取，彼此間屬於自主同好一起參加活動，並無領隊及嚮導職務之分工，亦無共同投保保險或委由任何旅行社承辦，亦非屬營利之行為。

溪降成員雖依前述乃因同好自主相約參加，且均分攤活動經費，純為結伴出遊，並非而領隊或營利之帶團活動；然案溪降活動危險性不亞於登山、潛水等活動，為完成此等危險性較高之活動，共同參與之人更需彼此間之信賴、互助、照顧，以排除難以預測之種種風險，因此本案溪降成員既然知悉彼此係為參加危險性較高之活動而結伴，參與成員間即均應互居於相互信賴、依存、安全、照顧之保證人地位，即形成法律上所稱「危險共同體」。

經檢察官蒐證及徵詢專業人員調查結果，本案溪降活動之計畫內容，就活動之天候、路線、個人裝備、公裝、技術裝備等分配等規畫及動線均縝密，且參與成員多為具經驗或專業之人員。

另氣象局於5月19日17時許發布屏東山區大雨特報，但成員出發前之翌(20)日3時20分許即解除大雨特報，隨後又於20日14時30分許發布屏東山區大雨特報、同日15時28分許至16時許30分許發布霧臺鄉大雷雨即時訊息，惟成員早已抵達案發地點而猝不及防。

▲由於遺體被沖刷至飛龍瀑布各地，長達8天後才尋獲全部遺體。

況且，活動計畫書中於出發前使用山友慣用之APP「Windy」中「METEOBLUE」模式預測活動當天降雨機率為0，詎當天在事故發生地點之氣象局佳暮村測站於14時40分許至15時40分許之間竟降雨達102亳米，堪認天候變化無常，而氣象預報本無法於事前完美預測及充分掌握，無事先防止結果發生之可能。

溪降成員間雖互具保證人地位，惟本案事前計劃、分工規畫及參與者能力均屬完善，難認有應注意未注意之處，乃天候變化遠超乎預期，致溪降過程突遇暴雨猛流，造成陳女、彭女、黃男及另名陳女均因溺水導致呼吸衰竭而死亡，死者蕭男則因顱腦損傷併右腳骨折及溺水而死亡，其他生還者於過程中亦已盡力搶救遇難成員，故本案不足以認定生還者就死者死亡之結果，在主觀上有過失、在客觀上有防果可能性，乃認上揭5人死亡係因意外，並無其他應負刑事責任之人。