國1死亡車禍！他自撞下車查看…遭「貨櫃車追撞」倒路上慘死

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

國道1號南下52公里（機場系統路段），28日凌晨3時40分左右發生死亡車禍！一輛貨櫃車因不明原因自撞，陳姓駕駛下車查看，不料，當場遭後方另一輛貨櫃車撞死，由於撞擊力道猛烈，現場滿地車殼碎片，留下長長剎車痕，畫面令人怵目驚心。

▲國道1號死亡車禍。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

國道警方於28日凌晨3時40分接獲通報，國道1號南向52公里機場系統，有2部大型車事故，有1人倒於路面，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車、消防車到場。

根據警方調查，41歲陳男事發時開著貨櫃車沿國道1號南下，行經52公里處時，不明原因撞擊出口分隔道，車輛打橫於中線及外線車道及路肩。而後方30歲鄭姓駕駛疑似未注意車前狀況，當場閃避不及，追撞陳男車輛，並撞上當時下車查看狀況的陳男。

警方獲報到場後，發現陳男已倒臥路面，已明顯死亡，送桃園殯儀館待檢察官相驗；鄭男則是手腳受有擦挫傷，酒測值為0，被送往林口長庚醫院救治。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，開車上路前要養足精神不要疲勞駕駛，發生事故應儘速至後方擺放故障標誌，隨時面向來車，並退至安全處所向警方報案等待救援，如果深夜車速快，現場屬於比較危險的環境，車輛可以移動，可先選擇移動到路肩或直接到國道各分隊報案，以避免二次事故發生。