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夜訪F奶網紅香閨遭拍全裸下跪片PO網　「放火」提告求償結果出爐

▲▼放火(左)曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在青青(右)住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

▲網紅「放火」（左）曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在F奶網紅「青青」（右）住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

百萬網紅「放火」李育群2020年夜訪F奶網紅「青青」吳雲青香閨，吳女當時男友陳昰勳撞見，逼李男全裸下跪拍照並錄製道歉影片，李男簽下面額30萬元本票、請朋友籌25萬元現款交付才得以脫身，但不雅影像仍遭外流散布，李男提告求償，台北地院審結，判陳男與幫手蔣家豪連帶賠償共100萬元，並須銷毀李男被拍的不雅影像檔案、禁止再複製、散布，可上訴。

本案源於2020年9月16日深夜，「放火」和「青青」參加其他網紅聚會烤肉趴之後，一起回「青青」和時任男友陳昰勳同居租屋處，「青青」事先告訴陳男「會帶姊妹回家過夜」，不料陳男隔天（17日）凌晨2點多突然進屋，赫見「青青」和「放火」獨處、「放火」打赤膊僅穿1條四角褲，頓時氣炸揚言要打斷「放火」手腳，並打電話撂人到場助陣。

「青青」企圖解釋借地方給「放火」休息、2人沒逾矩，陳男不信，臭罵「青青」要她立刻打包滾蛋，等數名幫手趕到，陳男放話要痛扁「放火」、叫「放火」下跪並交出手機，之後在場幫手陸續離開，換成蔣家豪凌晨3點多抵達，附和陳男嗆聲要砍斷「放火」手指，逼「放火」脫光衣服下跪，蔣男拿手機錄製「放火」道歉影片。

▲▼陳罡勳放火青青。（圖／記者黃宥寧攝）

▲F奶網紅「青青」前男友陳昰勳（左）因對網紅「放火」恐嚇取財，已判刑定讞入監。（資料照／記者黃宥寧攝）

蔣男前後拍了3次，陳男才滿意，並以手機側拍蔣男錄影「放火」的照片，見「放火」可能嚇傻、竟答應把影片上傳網路以求脫身，陳男暗示「你是不是因為不想要被打斷手腳，所以才要給我錢」，「放火」連忙同意付錢道歉，「不要打斷手腳甚至讓我毀容」，並聯繫朋友籌25萬元現金救火，當天上午5點多面交，「放火」還簽面額30萬元本票才脫身。

但陳男、蔣男收錢後，仍將「放火」被強拍的不堪畫面上傳通訊軟體群組，再被網友分享到網路，引發軒然大波，外界一度懷疑「青青」設局仙人跳，檢警查明「青青」現場曾幫「放火」求情，被陳男罵到不敢吭聲，「放火」也沒對她提告，所以「青青」在本案只是證人。

陳男以竹聯幫明仁會分會長自居，另案被依涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌偵辦。他在刑案審理時辯稱當時很氣「青青」瞞著他帶男人回家，但「只是想打他（放火），不想要錢」，願跟「放火」和解，聽法官勸諭「以後交女朋友不要這樣」，陳男煞有介事點頭說：「我知道錯了！」

不過雙方未達成和解，「放火」提起附帶民事訴訟，要求陳男與蔣男連帶賠償共175萬元、須銷毀本案不雅照禁止再複製、散布。陳男抗辯「放火」開價太高、「睡人家的女友，自己又說要拿錢出來解決」，希望雙方協商。

法官指陳男2人以恫嚇砍手腳、剁手指方式強逼「放火」全裸下跪，事後又將強拍的不雅影像PO網，廣泛流傳而無從根除殆盡，造成「放火」遭受極大恐懼且不斷延續，隨時擔心再受侵擾，判陳男2人應連帶賠償共100萬元、須銷毀不雅照與原檔，並禁止再複製、散布，可上訴。陳男刑案被依恐嚇取財等罪判刑1年1月、蔣男判刑8月，均已定讞，陳男本月（8月）22日已入監服刑。

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