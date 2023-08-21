不滿遭抹黑成「光電黑金」　李全教提告台南綠營3議員

▲台南市立委參選人李全教表示，已委託律師依誹謗及選罷法意圖使人不當選等罪嫌，向台南地檢署具狀提告蔡筱薇、朱正軒、李宗翰等3名民進黨市議員。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市第四選區（永康區、新化區、新市區）立委參選人李全教21日表示，他從來沒有黑金案底或任何紀錄，但民進黨籍台南市議員蔡筱薇、朱正軒、李宗翰等人數度公然指控他是「88槍幕後黑手」、「光電黑金」的不實言論，他已委託律師依誹謗及選罷法意圖使人不當選等罪嫌，向台南地檢署具狀提告。



李全教指出，國民黨立委參選人王家貞、陳以信、姚正玉在火車站掛起「正義成真」看板，他並無參與但樂見其成，未料蔡筱薇、朱正軒等人竟以看板上沒有他而惡意造謠，指「學甲88槍擊案跟黑金光電，離不開李全教」，李宗翰接受媒體採訪還指「光電黑金打中正在競選的李全教」等言論，造成社會大眾及選民誤解他是黑道、黑金的不良印象。



李全教表示，台南市警方偵辦88槍擊案，過程中完全沒有提到他，更於他無關，他個人也沒有任何的黑金紀錄，且他已公開宣布參選台南市第四選區（永康區、新化區、新市區）立委，蔡筱薇、朱正軒、李宗翰沒有證據，就利用媒體向社會大眾散布妨害他名譽等謠言，意圖貶損其社會評價，更企圖影響他的選情。

李全教說，他已委託律師依《刑法》第310條的誹謗罪、《公職人員選舉罷免法》第104條意圖使人不當選提告，具狀向台南地檢署提出告訴，對於民進黨這些惡劣且混淆視聽的民意代表絕不能再縱容寬貸。