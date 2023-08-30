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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲批媒體議價報告缺實質內容　要數位部拿出決心：別讓媒體界乾等

▲▼立法院院會 司法院釋字第748號解釋施行法第二十條修正草案三讀 敲槌 同性收養 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

數發部於昨（29）日提出「『數位平臺與媒體議價』國際政策模式暨我國立法方向與架構研析專題報告」。民進黨立委范雲指出，整份報告僅是資料的搜集整理，隻字未提媒體議價制度立法的關鍵議題，數位部花了三個月的時間心血、卻僅產出未有新進度的結論與建議，「這不是讓關注此議題、切身相關的媒體業界持續乾等？」

范雲表示，樂見報告中盤整國際間所循之政策模式與國際趨勢，並以國際案例說明法令政策實行後之效果，包含加拿大與捷克均在法令實行後，面臨數位平台的反制等，足以成為台灣未來討論政策模式之借鏡。

范雲指出，整份報告僅是資料的搜集整理，隻字未提攸關媒體議價制度立法的關鍵議題，例如：「如何因應不同政策方向造成的影響」；「依臺灣的媒體與數位產業生態及法律架構，哪種模式比較可行」，甚至是「若立法後數位平台採取反制作為，臺灣如何面對」，數位部報告未能具體提出政府對媒體議價議題立法方向的立場與態度，實為可惜。

范雲表示，數位發展部為推動媒體議價議題，已召開兩輪「數位平台與新聞媒題對話平臺會議」，今天也預計展開第三輪會議；然而，報告中卻未見，透過前兩輪對話會議，數位平台與媒體雙方是否已取得哪些共識？目前仍存有哪些爭點？政府又有哪些可行的因應解方？

范雲指出，此一報告缺乏台灣媒體與數位平台的立場與觀點，恐難在基於台灣產業現況的基礎上，進一步討論政策取向。

范雲表示，報告最後雖然給出兩點結論與建議，包含「持續關注國際立法趨勢與效應」、「思考立法的出發點以便定位立法架構與主管機關」，然而此兩點建議早已是關注此議題者的共識。

范雲直言，已多次提醒數位部要參考國際經驗、並跨部會協調合作，數位部花了三個月的時間心血、卻僅產出未有新進度的結論與建議，「這不是讓關注此議題、切身相關的媒體業界持續乾等？」

范雲強調，媒體議價在國際間也是新興議題，國際局勢會持續變動、但台灣不能僅持續觀察國際行動、而在國內立法遲遲無所作為；媒體業界期待政府提出未來的立法方向、願景、更重要的是期程，而非資料整理與空泛建議，呼籲數位部拿出解決問題的決心，於本會期盡速提出院版、交付立法院審查。
 

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