蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，強烈颱風蘇拉路徑更加偏南，暴風圈就只剩下邊緣部分，可能會在今天（30日）下半天到晚間輕輕掠過恆春半島一帶，對台灣影響最大的時間可以說是明顯提前，而且縮短許多。

吳聖宇臉書說，在台灣東南方海面遊走了好幾天的蘇拉颱風，到了周二整個方向終於比較明確，開始加速朝向台灣南方的巴士海峽移動，周二晚間強度也重新回到強烈颱風等級。



吳聖宇指出，根據今晨5時半的颱風警報資料來看，蘇拉颱風中心已經提早來到恆春南方外海，而且未來的預測路徑有更偏西的趨勢，對於台灣來說就是相對的更加偏南。

▼蘇拉路徑持續南修。（圖／氣象局）

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吳聖宇分析，再加上這個颱風的暴風半徑並不大，預測路徑往西調整之後，暴風圈就只剩下邊緣部分，可能會在今天下半天到晚間輕輕掠過恆春半島一帶，午夜過後就有機會逐漸脫離恆春半島。

吳聖宇表示，因此預估最快可能在周四清晨前，就有機會解除屏東、恆春半島一帶的陸上颱風警報，對台灣影響最大的時間可以說是明顯提前，而且縮短許多，海上颱風警報也可望在周四晚解除。

吳聖宇說，雖然目前來看蘇拉颱風路徑偏西，對台灣的影響減小，但暴風圈邊緣仍有機會略過台灣南端，加上外圍環流的影響，迎風面的東南部、尤其是恆春半島、屏東以及台東，仍要留意較強風雨的情況；其次就是在花蓮、南部山區一帶，同樣要留意較大雨勢出現的機會。

▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）



吳聖宇提到，南部的南高屏地區，為颱風後期路徑較為偏西的關係，颱風後半部帶動南風北上的幅度可能會比較小，雖然今晚到周四白天，還是會有些陣風跟陣雨出現的情況，但預期風雨也不至於太明顯。

吳聖宇指出，北部、東北部在今天、周四受颱風外圍環流影響，也會有局部短暫陣雨的機會，偶有較大的偏東陣風，但同樣因颱風路徑偏西偏南的關係，風雨的情況也會比預期來得小；至於中部地區在整個颱風影響的過程中，都是受到中央山脈屏障，風跟雨應該都不明顯。

吳聖宇分析，周五蘇拉颱風就會逐漸離開台灣附近區域，周末期間會繼續往廣東沿岸一帶移動，但外圍水氣以及跟海葵颱風相連的低壓帶環境，還是會持續影響台灣，因此天氣狀態仍不太穩定，尤其是中午過後，容易有大雷雨發生的機會。