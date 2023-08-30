颱風一個接一個！「鴻雁」最快今晚生成　預估路徑曝

▲目前西北太平洋上有蘇拉颱風、海葵颱風和一個熱帶低壓（由左至右）。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

颱風一個接一個！目前在關島東方海面新生成一個熱帶性低氣壓TD13，氣象專家賈新興表示，預估最快今天（30日）晚間增強為今年第12號颱風「鴻雁」。中央氣象局預報員黃恩鴻則指出，有機會成颱，目前看朝日本前進。

「林老師氣象站」臉書粉專提到，太平洋海域好不熱鬧！在蘇拉颱風正準備通過巴士海峽之際，太平洋海域還有多個熱帶擾動系統正在同時發展中，目前海葵颱風穩定朝西北方向前進；TD13剛生成並持續增強，有機會發展成鴻雁颱風，後面也還有其它熱帶雲簇正在接續醞釀的訊號。

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▼氣象粉專說，熱帶系統好像都盡可能朝技巧性避開台灣的運動趨勢走。 （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



「林老師氣象站」指出，根據今晨最新歐洲ECMWF數值模式模擬結果顯示，雖然熱帶擾動系統一個接一個，如雨後春筍般冒出，但環境的導引氣流，好像都盡可能朝技巧性避開台灣的運動趨勢走，日、韓可就沒這麼幸運了。

賈新興提到，預估最快今晚鴻雁颱風將生成。氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，熱帶低壓有機會成颱，但不會是在今天，因各模式的強度分歧很大，發展時間要滿長的，未來預估往北朝日本前進。

▼目前西北太平洋上有蘇拉颱風、海葵颱風和一個熱帶低壓（由左至右）。（圖／氣象局）

