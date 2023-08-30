兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

▲蘇拉颱風風雨時程全攻略。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享「全台風雨時程圖」表示，蘇拉颱風再度增強，重返強烈颱風，美國聯合颱風警報中心同時評定為5級熱帶氣旋、超級颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，蘇拉型態變得更加緊實，颱風眼清得非常乾淨，相當兇殘，預估還有小幅增強的空間，未來24小時是它第二次巔峰狀態。

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▼強颱蘇拉逼近。（圖／NOAA）



台灣颱風論壇說，在海葵颱風的牽制及高壓增強下，已使蘇拉路徑向南修正許多，依最新預報預計從恆春外海通過機率最高，今天午後到周四白天颱風距台最近；周五逐漸遠離，往中國前進，影響結束。

台灣颱風論壇提到，有別於前幾個颱風，蘇拉屬於小型颱風，核心細小的特性，風雨集中核心，加上路徑南偏，以及中央山脈屏障下，南北風雨狀況極端不同。

各地風雨影響評估：

►恆春半島、台東

本次風雨最前線，離颱風核心最近，今天至周四嚴防強風大雨，尤其台東山區雨量較大，請注意。

►南高屏、澎湖、金門

在颱風進入台灣西南部海面之前，幾乎無感！風雨全被山脈攔下來，類似杜蘇芮前半段時的狀況。等周四白天，颱風進入西南海域，轉為偏南風後，才會慢慢有間歇風雨出現。

以目前看來，核心沒有太靠近的狀況下，除非中心有比預期北偏，進到海峽南部，否則風雨顯然不如恆春半島一帶。

►宜花、北基、馬祖、南投東側、嘉義

本次影響主要是外圍環流不斷掃入，會有一陣陣雨勢，搭配偶爾幾陣強風，愈往南走，累積雨量愈大，山區要特別留意。

►桃園～雲林、南投西側

中央山脈完美阻擋，加上颱風太南邊，結構太小，本次幾乎沒有感覺，但沿海仍要留意強陣風出現。