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蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲蘇拉颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

蘇拉的颱風眼好大、好清晰！中央氣象局持續發布強烈颱風蘇拉海上陸上警報，氣象局預報員黃恩鴻表示，預計暴風圈今天（30日）下午1時觸陸。至於是否有機會放颱風假，他認為，機率較低，目前只有恆春半島、蘭嶼、綠島陣風預估有到10級。而是否停止上班上課，由各縣市政府決定。

陸上警戒區：屏東、恆春半島

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海上警戒區：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面

大雨特報：屏東縣、花蓮縣、台東縣

陸上強風特報：屏東縣、台東縣

▼蘇拉接近台灣中。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有局部大雨發生的機率。氣象局也發布陸上強風特報，今日蘭嶼、綠島、恆春半島及東南部沿海空曠地區將有9至10級強陣風，新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

氣象局觀測，蘇拉今晨5時中心位置在鵝鑾鼻南南東方約220公里海面上，近中心最大風速每秒51公尺，7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑80公里。

（圖／氣象局）

▲▼蘇拉最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四蘇拉影響最明顯，花蓮、台東和南部山區有局部大雨或豪雨機率；周五、周六颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨；周日到下周二低壓帶影響，水氣偏多，各地仍有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，蘇拉目前朝西北西前進，由於路徑稍往南修，暴風圈只會碰到屏東，碰不到高雄、台東，預估今下午1點暴風圈接觸恆春半島。至於是否有機會放颱風假，他提到，機率較低，仍要看「風雨預報」，風力部分只有恆春半島及蘭嶼、綠島陣風有到10級，至於各地雨勢沒很明顯。

而今日全台只有高雄市桃源區，以及屏東縣獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉停班停課。

黃恩鴻表示，而海葵颱風朝西北西前進，預估強度可能到中颱，周五之後距離台灣較近，屆時的影響還要觀察，若強度較強、距離較近，會為北部帶來一些降雨；此外，目前看海葵和蘇拉的雙颱「藤原效應」機率較低。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼今日三階段風力預測僅恆春半島、綠島、蘭嶼達標。（點圖可放大／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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