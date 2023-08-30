　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇

（圖／RAMMB）

▲蘇拉重回強烈颱風。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，強烈颱風蘇拉顯現「雙眼牆」結構，其強度已近巔峰，今天（30日）晚起南部風雨將增強，周四各地受影響最大，應戒備。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨2時觀測資料顯示，蘇拉颱風眼清晰可見，眼牆厚實、雲頂溫度降低，顯示其已達強颱，美國甚至將其歸類為「超級颱風」；最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉進入巴士海峽，今日暴風圈將掠過台灣南端，周四進入台灣海峽南部，3天後其不確定範圍（紅框）異常擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新蘇拉潛勢路徑預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮指出，另一輕颱海葵向西北西經琉球附近，轉向長江口進行，3天後的不確定範圍亦擴大；新生成的熱帶低壓TD13緊隨在後，其不確定範圍亦有類似的變化，顯示周五之後，三個熱帶系統相對距離逐漸縮小，開始有「藤原效應」（雙颱共舞）或僅互相輕微干擾，都將使得可預報度降低，幸好這些現象發生時，與台灣皆有一段距離，可持續觀察調整，不致措手不及。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日蘇拉逼近，東半部及恆春半島有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，北部有短暫陣雨，南部晚起風雨亦將增強，西半部因背風沉降，氣溫偏高。

吳德榮提醒，周四蘇拉雖受地形破壞而漸減弱，但各地受影響最大，應戒備；周五蘇拉持續減弱亦漸遠離，局部地區仍有較大雨勢及陣風；周六至下周二台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有大雷雨伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），但各國模式模擬非常分歧，不確定性大，需注意資料的調整。

▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼目前西北太平洋上有蘇拉颱風、海葵颱風和一個熱帶低壓（由左至右）。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

ET快訊
《木曜4》集體離職導火線曝！　前員工爆「6月美國外景」出大事
媽媽帶癱瘓兒「叫小姐」　12年來第一次解放讓他笑了
蔡尚樺「回文有詭」　約會男友加約鮮肉球員
蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇
穩交男友11年　蔡尚樺「夜帶鮮肉球員回香閨」直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例！　前新北檢察長徐錫祥出任國安局副局長

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇

開學注意！腸病毒單周就診破1.2萬　流感連三周上升「周增13死」

勞斯萊斯違停「停車場門口」　網友開戰！內行人揭關鍵1點差很大

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

今中元普渡最佳時辰曝！10種供品禁拜　小心惹怒好兄弟

41歲吳宇舒生女！陷「母乳地獄」崩潰喊：哺乳是最嚴重情勒

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

全台1區6鄉鎮今停班課　強颱蘇拉暴風圈午後觸陸

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

彰化工廠大火燒到豬舍　大批豬隻險成「烤乳豬」

首例！　前新北檢察長徐錫祥出任國安局副局長

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇

開學注意！腸病毒單周就診破1.2萬　流感連三周上升「周增13死」

勞斯萊斯違停「停車場門口」　網友開戰！內行人揭關鍵1點差很大

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

今中元普渡最佳時辰曝！10種供品禁拜　小心惹怒好兄弟

41歲吳宇舒生女！陷「母乳地獄」崩潰喊：哺乳是最嚴重情勒

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

全台1區6鄉鎮今停班課　強颱蘇拉暴風圈午後觸陸

首例！　前新北檢察長徐錫祥出任國安局副局長

蔡尚樺路邊等車…男友「交大仔仔」1舉動洩感情現況！私下互動全被拍

美國總統大選帶來收益　X重新開放政治性廣告

預判中共反制劇本　一圖看懂國安先發制人

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

健身男網戀坑「40歲女富商」千萬元　至少50女受害詐破億

《木曜4》集體離職導火線曝光！　前員工爆「6月美國外景出大事」

顧立雄觀察蔡英文4年：她留下2大重要資產

澳豐騙走3千萬養老金！　案害人輕生

男友免費開她的車狂違規　分手要還27萬罰款

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

全台1區6鄉鎮今停班課　強颱蘇拉暴風圈午後觸陸

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

3餐漢堡薯條健身網紅實測1個月　結果嚇人

再恰都要娶！當老婆超帶財TOP3星座

更多熱門

相關新聞

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

氣象粉專分享「全台風雨時程圖」表示，蘇拉颱風再度增強，重返強烈颱風，美國聯合颱風警報中心同時評定為5級熱帶氣旋、超級颱風。

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮颱風

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

Keanna刪文被疑分手　「背後抱黑衣男」揭感情現狀

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面