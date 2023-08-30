蘇拉「雙眼牆」強度達顛峰！今晚風雨加大　明全台影響最劇

▲蘇拉重回強烈颱風。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，強烈颱風蘇拉顯現「雙眼牆」結構，其強度已近巔峰，今天（30日）晚起南部風雨將增強，周四各地受影響最大，應戒備。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨2時觀測資料顯示，蘇拉颱風眼清晰可見，眼牆厚實、雲頂溫度降低，顯示其已達強颱，美國甚至將其歸類為「超級颱風」；最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉進入巴士海峽，今日暴風圈將掠過台灣南端，周四進入台灣海峽南部，3天後其不確定範圍（紅框）異常擴大。

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▼最新蘇拉潛勢路徑預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，另一輕颱海葵向西北西經琉球附近，轉向長江口進行，3天後的不確定範圍亦擴大；新生成的熱帶低壓TD13緊隨在後，其不確定範圍亦有類似的變化，顯示周五之後，三個熱帶系統相對距離逐漸縮小，開始有「藤原效應」（雙颱共舞）或僅互相輕微干擾，都將使得可預報度降低，幸好這些現象發生時，與台灣皆有一段距離，可持續觀察調整，不致措手不及。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日蘇拉逼近，東半部及恆春半島有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，北部有短暫陣雨，南部晚起風雨亦將增強，西半部因背風沉降，氣溫偏高。



吳德榮提醒，周四蘇拉雖受地形破壞而漸減弱，但各地受影響最大，應戒備；周五蘇拉持續減弱亦漸遠離，局部地區仍有較大雨勢及陣風；周六至下周二台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有大雷雨伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），但各國模式模擬非常分歧，不確定性大，需注意資料的調整。

▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）



▼目前西北太平洋上有蘇拉颱風、海葵颱風和一個熱帶低壓（由左至右）。（圖／氣象局）

