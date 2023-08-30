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「超級藍月」來了！命理師曝「招財祕法」 ：錯過再等6年

（示意圖／pixabay）

▲「藍月」加上「超級月亮」，是十分難得的天文奇景。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

難得一見的「超級藍月」將在明（31）日晚間登場！在西洋的曆法中，1個月內出現2次滿月的話，第2個滿月就是「藍月」。而2023年中，唯獨8月有2次滿月，當中8月31日的滿月就是「超級藍月」。為此，命理師柯柏成也呼籲民眾，這天非常適合進行招財，如果錯過的話「要再等9年」。

命理師柯柏成在粉絲專頁發文，內容中指稱，所謂的超級月亮，就是月球因軌道運行到達近日點，會比平常看到的月亮大上14%左右，今年的8月份正好有兩次超級月亮，其中8月31日的超級月亮是今年13次的滿月中離地球最近的一次，距離僅近到35萬7340公里視直徑可達33.43角分。

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柯柏成也解釋，8月31日的滿月是藍月，再加上離地球特別近，所以又稱為「超級藍月」。因為機率少見，所以不是常發生，大約兩三年才會發生一次，因此在英文裡面是隱喻不常發生的事件 （Once in a blue moon）。既然很難得遇到，所以自古以來就很多法術都會在這個時間進行，有種招財祕法，就適合在這一天進行。

柯柏成也分享這個招財法的進行方式：

1.首先準備一個淺的碟子或盤子，大小可以容納以下的錢幣就可以。

2.在盤子的中心放置6個字朝上的台幣1元硬幣圍成一圈，接下來在外圍上12個字朝下的台幣5元硬幣。

3.加上乾淨的水，使其淹過硬幣。

4.拿到月光下，在「超級藍月」的曝曬下靜置至少1個小時。

5.最後將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣可以放在家中財位或分送家人好友帶在身上。

柯柏成指出，只要按照步驟完成祕法，在三次的滿月期間內，就可以為自己帶來財運，錯過這次「超級藍月」，下次的「超級藍月」就要等到2029年。

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