Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

▲Uber在台耕耘十週年，舉辦合作夥伴頒獎典禮感謝並肯定合作車隊職業駕駛、外送合作夥伴。（圖／Uber提供，下同）

消費中心／綜合報導

Uber登台10週年，帶動了台灣民眾在外出通勤與飲食生活的新風貌，手機滑滑Uber Eats就有美味食物送到家；打開Uber App就能叫車安心返家，Uber成為民眾生活不可或缺的一部分。台灣人有多愛用Uber？480萬名乘客透過Uber App完成了累計1.79億趟，12億公里美好台灣行旅，可繞地球到太陽距離的7.7次！

Uber圈粉無數的原因除了引進多項業界首創的功能，更有一群喜歡彈性接案、自己掌控生活節奏的合作車隊駕駛夥伴和外送合作夥伴，而他們的好服務也贏得消費者的心，創下全球最高好評市場之一的紀錄 - 消費者給予合作車隊職業駕駛平均4.94分（滿分5分）、外送合作夥伴98%滿意度（滿分100%）。

這些好服務的背後都有許多不為人知的用心和故事，因此Uber透過彙整消費者評價、提名和票選等方式表揚優秀合作夥伴。今年共頒發7大獎項、12位得獎者，包括獲最多乘客與消費大眾好評的「最佳顧客體驗」，獲最多乘客小費的「最佳小費王」，跑最多趟23：00至6：00車程的「深夜行程守護者」，曾幫助其他職業駕駛排解疑惑、提供行程小撇步或推薦其他駕駛加入的「最佳夥伴王」。此外典禮上也將「社會貢獻獎」、「綠色精神獎」以及「服務英雄獎」頒發給自願為社會公益服務、志願參與綠色節能實踐，以及2023年尖峰用餐時段完成最多外送行程的合作夥伴。

開創彈性機會！Uber與夥伴共同「十」現蛻變

Uber致力於挹注更多資源於協助台灣計程車產業數位轉型，迄今已經累積與24家計程車隊夥伴合作，為合作車隊職業駕駛創造累計收入逾新台幣200億元。獲得綠色精神獎的資深職業駕駛林俊昇，在買下人生第一台車後，決定在餐飲業服務之餘使用Uber App接單，為求經濟效益，林俊昇在去年換掉跑了6年的車，以油電混合車開啟他的「Uber Green減碳優步」之旅，為更多具永續理念的乘客服務。行車載客之餘，林俊昇曾與乘客相約淨灘響應環保，「十」現永續精神，這樣的狀態是他以前想像不到的。

另一位獲得社會貢獻獎的外送夥伴黃英修，在3年前意外中風，導致右手癱瘓與右腳不便，讓找工作變得相當困難。但黃英修不畏病痛，為了帶給家人更好的生活加入了Uber Eats外送夥伴行列，既可以憑藉著自己的力量自食其力，又擁有彈性工作時間得以陪伴孩子成長，反而讓他對於未來有了更多的想像與規劃。

▲Uber彈性接案平台為合作車隊職業駕駛與外送夥伴創造彈性的生活方式，助夥伴「十」現自我蛻變，朝人生目標逐步前進。

Uber 10大關鍵科技 「十」現隨心暢行的生活

▲Uber分享首度公布的十大關鍵數據。

只要拿出手機、點開 Uber Eats，無論是日常餐飲需求或是生鮮、日用品採買，免出門就能輕鬆買到想要的東西；宛如一次舒適放鬆旅程的乘車體驗，是叫車平台及合作車隊的把關加乘每位駕駛用心的經營，這些我們天天享受安心便利生活的背後，是 Uber從消費者、合作夥伴角度出發思考，並透過不斷革新的科技技術才得以達成。

Uber十大科技創新與功能，你都用過了嗎？

1、個人化建議：AI人工智慧科技融入生活，不斷了解使用者在Uber App上使用行為，包含行程、餐飲等軌跡，並且主動做出貼心的個人化建議，每次互動更直覺，更驚喜。

2、1組帳號萬用：Uber App能讓使用者以一個帳號行遍全球超過1萬座城市，且一次完成外出中同時可以點餐或生鮮日用採購外送的日常瑣事，讓消費大眾生活更加輕鬆愜意。

3、即時行程費用：Uber合作車隊職業駕駛端App上可以在每趟行程後，馬上看到每趟行程費用。

4、雙向評價：職業駕駛和乘客可相互評分，鼓勵社群的所有參與者一起共創美好的體驗。

5、小費功能：讓好服務獲得更多讚賞。

6、行程分享：隨時追蹤App上的行程軌跡更安心；幫親友外送也能藉由分享連結讓對方即時追蹤抵達時間。

7、AI人臉辨識技術：合作車隊職業駕駛、外送合作夥伴上線前回傳自拍照，確保帳號安全。

8、寶寶優步：不只隨叫隨到，還配備通過多項安全認證的兒童安全座椅。

9、減碳優步：號召大眾一起響應綠色行旅，每10趟Uber行程中，就有1趟是減碳優步。

10、Uber One會員訂閱：會員可享有行程和外送的優惠以及會員禮遇。