網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！　大讚：有競爭才有好老婆

▲「特斯拉大哥」高調宣布納妾喜訊，還揚言一夫多妻沒有錯。（圖／擷取自Instagram／abg.tesla）

圖文／CTWANT

馬來西亞網紅「特斯拉大哥」（Abang Tesla）日前在社群平台高調宣布納妾喜訊，甚至脫口「一夫多妻是上蒼允許的，有什麼錯？」並大讚元配即使知道自己要娶二房，但仍「非常照顧丈夫的尊嚴」，此番言論一出，立刻掀起網友砲轟。數日後，他又再次發聲提倡一夫多妻，原因竟是「有競爭才有進步」。

▲「特斯拉大哥」透露自從娶二房後，第一任妻子如今十分珍惜與他相處的時光。（圖／擷取自Instagram／abg.tesla）

據馬來西亞《中國報》報導，「特斯拉大哥」曾在TikTok影片中提及，身為一個盡責的妻子就是要忠於丈夫、照顧丈夫的尊嚴，儘管再娶會讓髮妻難過，但還是應該讓對方了解自己的心願，「很多人可能是背著妻子再娶，但我絕對不會這麼做」，並透露婚禮結束後，他也立刻安慰首任妻子，確認對方情緒是否穩定。

納妾幾天後，「特斯拉大哥」受訪時透露，不認為一夫多妻是錯誤想法，自從他再婚後，第一任妻子反而會充分珍惜與他相處的時光，現在2個妻子都在相互競爭誰是最優秀的另一半，「2人目前都在比賽，想成為最好的妻子。」

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